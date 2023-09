Airbags Takata : 50 000 Audi supplémentaires rappelées

Après les TT et R8, Audi lance le rappel de nouveaux modèles dans le cadre du scandale Takata. Il s’agit, ici aussi, de procéder au remplacement de l’airbag conducteur, possiblement défectueux et susceptible de blesser les occupants du véhicule en cas de déclenchement à cause de l’explosion du déclencheur et de la projection de ses débris.

Les trois modèles qui sont concernés par l’opération du jour, référencée en interne 69BR, appartiennent au cœur de la gamme du constructeur. Il s’agit, en l’occurrence, des A5 dans leurs variantes Sportback et Cabriolet, ainsi que des Q5 (y compris les versions Hybrid, SQ5 et SQ5 Plus). La plage de production des modèles rappelés est particulièrement large, puisqu’elle s’étend du 13 septembre 2008 au 26 novembre 2012. Ces autos appartiennent donc, dans la nomenclature de la firme, aux millésimes 2008 à 2013. Selon nos informations, un peu plus de 50 000 véhicules seraient concernés en France. Une information non confirmée par Audi.

L’immobilisation nécessaire au remplacement de cet élément sera, selon la marque, de 2 heures. Pour savoir si votre voiture est concernée, consultez la case K de votre carte grise. Si le type CE qui y apparaît est e1*2001/116* suivi de 0430* ou 0473*, ou e13*2007/46* suivi de 1083*, 1084* ou 1179*, rapprochez-vous sans tarder de votre concessionnaire afin de fixer un rendez-vous dans les meilleurs délais.