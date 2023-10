Airbags Takata : Seat rappelle ses Leon et Toledo

Est-il encore nécessaire de présenter en détail le scandale qui affecte les airbags livrés par la défunte firme japonaise Takata ? Régulièrement, de nouveaux rappels sont lancés pour remplacer ces coussins gonflables non conformes et qui peuvent, en cas d’accident, blesser le conducteur et ses passagers.

Dernièrement, ce sont les labels du principal groupe automobile européen qui sont le plus actifs pour procéder à l’échange de ces airbags. Ainsi, après Audi, Skoda et Volkswagen, c’est au tour de Seat d’entrer en contact avec plusieurs milliers de propriétaires de ses autos.

Plus précisément, le rappel qui porte la référence interne 69EC concerne les Leon et Toledo assemblées en 2013, 2014 et 2015. Non confirmé par le constructeur, le nombre de voitures impactées dans l’Hexagone pourrait être supérieur à 20 000. Un nombre de cas conséquent à gérer pour un réseau qui est désormais des plus parsemés.

La firme n’a pas non plus indiqué quels coussins étaient concernés par cette opération, sachant que les modèles rappelés pouvaient en recevoir jusqu’à six. On peut toutefois légitimement imaginer que, comme dans les cas des autres marques du groupe, il s’agisse de procéder au remplacement de l’airbag conducteur.