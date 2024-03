À 27 ans, c'est son premier poste. Kiné depuis un an en Seine et Marne, Alexis a besoin d'une auto qui puisse l'emmener de chez lui au cabinet où il a ses consultations, mais aussi vers ses patients qu'il soigne à domicile. Alors, l'hybride rechargeable s'est imposé. Et en l'occurrence une Golf 8 GTE de 245 ch.

dailymotion Alexis et sa Volkswagen Golf GTE - La voiture idéale du kiné ?

Mais contrairement à de nombreux professionnels qui s'offrent des PHEV et ne les rechargent jamais, Alexis utilise à fond les ressources de son auto. "J'ai la chance de pouvoir la brancher chez moi comme au cabinet". Du coup, il roule la majeure partie du temps en zéro émissions. Mais les 64 km d'autonomie revendiquée par Volkswagen sont ils effectivement réalisables ? "Oui. Disons qu'on arrive à 60 km lorsqu'il fait beau".

Pour se brancher, il utilise une simple prise domestique. "Il me faut 6 h 30 pour me recharger à 100 %". Résultat : la Golf est branchée dès qu'elle ne roule pas. Du coup, la consommation s'en ressent. Si Alexis consomme 7 l/100 quand la batterie est vide, pour ses trajets quotidiens, sachant qu'il dépasse parfois son autonomie électrique, il tourne, en moyenne à 1,8 l lorsque la température est clémente,"et à 2,8 l lorsqu'il fait plus frais". Plutôt raisonnable.

245 ch de sportivité ?

Mais avec 1 645 kg, la Golf 8 GTE peut-elle néanmoins prétendre à la sportivité que promettent ses 245 ch ? "Le coup de boost de l'électrique offre de bonnes accélérations". Suffisantes en tout cas pour Alexis, très satisfait de son auto. "Malgré quelques bugs d'écran". Pour y remédier, il éteint et rallume son Allemande comme on le ferait pour un ordinateur.

Sa satisfaction vient également du prix auquel il a acheté sa GTE, en profitant d'une bonne décote. Neuve, la VW coûte près de 50 000 euros. "Je l'ai payé 35 000 euros chez un concessionnaire de la région, avec 14 000 km, et des options comme les phares Matrix led IQ light."

Depuis, et en moins d'un an, il a déjà ajouté 24 000 km à son compteur et, à la vue de son fort kilométrage, il sait qu'il ne pourra pas conserver sa Golf éternellement. Sa prochaine auto ? Une PHEV toujours, admet ce conquis de l'hybride rechargeable, "avec plus de place". Car lorsqu'il aura des enfants, le coffre de la compacte risque d'être un peu juste, les batteries occupant une centaine de litres dans le coffre.