Après 46 ans au fond d’un lac, cette Ford Granada pourrait-elle reprendre la route ?

On connaissait les sorties de grange. En Suède sur Youtube, Hampus Granström vient d’inventer la sortie de lac. Son trésor ? Une Ford Granada Coupé de 1975 remontée à la surface après 46 ans passés sous l’eau. Pas exactement une auto prête à dévorer les kilomètres.

Accident ou abandon délibéré ? Nul ne sait comment elle a coulé. Disparue vers 1980, l’ancienne routière aurait d’abord fini dans une rivière avant d’être entraînée jusqu’au lac. Repérée à 14 mètres de profondeur à l’aide d’un drone sous-marin, elle a nécessité l’intervention de plongeurs, d’un système de poulies et -pour le dernier effort- d’un tracteur. Détails amusant : les sauveteurs ont aussi aperçu une Mercedes à moitié enfouie dans la vase.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Un triste état

La Granada, elle, n’a plus grand-chose de son élégance d’époque. Toit effondré, capot disparu, carrosserie rongée par la corrosion : l’habitacle et le coffre débordent d’eau et de boue. L’équipe s’attelle désormais à la nettoyer et se demande même si le moteur pourrait redémarrer. Après presque un demi-siècle sous les eaux, la partie est loin d'être gagnée.