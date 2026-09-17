Après 46 ans au fond d’un lac, cette Ford Granada pourrait-elle reprendre la route ?
Une Ford Granada Coupé de 1975 vient d’être repêchée dans un lac suédois après 46 ans passés sous l’eau. Malgré une carrosserie dévorée par la rouille, ses sauveteurs espèrent étonnamment faire redémarrer son moteur.
On connaissait les sorties de grange. En Suède sur Youtube, Hampus Granström vient d’inventer la sortie de lac. Son trésor ? Une Ford Granada Coupé de 1975 remontée à la surface après 46 ans passés sous l’eau. Pas exactement une auto prête à dévorer les kilomètres.
Accident ou abandon délibéré ? Nul ne sait comment elle a coulé. Disparue vers 1980, l’ancienne routière aurait d’abord fini dans une rivière avant d’être entraînée jusqu’au lac. Repérée à 14 mètres de profondeur à l’aide d’un drone sous-marin, elle a nécessité l’intervention de plongeurs, d’un système de poulies et -pour le dernier effort- d’un tracteur. Détails amusant : les sauveteurs ont aussi aperçu une Mercedes à moitié enfouie dans la vase.
Un triste état
La Granada, elle, n’a plus grand-chose de son élégance d’époque. Toit effondré, capot disparu, carrosserie rongée par la corrosion : l’habitacle et le coffre débordent d’eau et de boue. L’équipe s’attelle désormais à la nettoyer et se demande même si le moteur pourrait redémarrer. Après presque un demi-siècle sous les eaux, la partie est loin d'être gagnée.
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