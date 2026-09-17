Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Ford Granada

Après 46 ans au fond d’un lac, cette Ford Granada pourrait-elle reprendre la route ?

Dans Rétro / Autres actu rétro

Adrien Raseta

13  

Une Ford Granada Coupé de 1975 vient d’être repêchée dans un lac suédois après 46 ans passés sous l’eau. Malgré une carrosserie dévorée par la rouille, ses sauveteurs espèrent étonnamment faire redémarrer son moteur.

Après 46 ans au fond d’un lac, cette Ford Granada pourrait-elle reprendre la route ?

On connaissait les sorties de grange. En Suède sur Youtube, Hampus Granström vient d’inventer la sortie de lac. Son trésor ? Une Ford Granada Coupé de 1975 remontée à la surface après 46 ans passés sous l’eau. Pas exactement une auto prête à dévorer les kilomètres.

Accident ou abandon délibéré ? Nul ne sait comment elle a coulé. Disparue vers 1980, l’ancienne routière aurait d’abord fini dans une rivière avant d’être entraînée jusqu’au lac. Repérée à 14 mètres de profondeur à l’aide d’un drone sous-marin, elle a nécessité l’intervention de plongeurs, d’un système de poulies et -pour le dernier effort- d’un tracteur. Détails amusant : les sauveteurs ont aussi aperçu une Mercedes à moitié enfouie dans la vase.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

Un triste état

La Granada, elle, n’a plus grand-chose de son élégance d’époque. Toit effondré, capot disparu, carrosserie rongée par la corrosion : l’habitacle et le coffre débordent d’eau et de boue. L’équipe s’attelle désormais à la nettoyer et se demande même si le moteur pourrait redémarrer. Après presque un demi-siècle sous les eaux, la partie est loin d'être gagnée.

Photos (16)

Voir tout
13  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Ford Granada

Ford Granada

SPONSORISE

Actualité Ford Granada

Voir toute l'actu Ford Granada