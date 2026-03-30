Après une vente record à 17,8 millions de dollars, cette Ferrari Enzo grise va-t-elle exploser les compteurs ?

Le marché de l’automobile d’exception est en train de changer. Jusqu’à il y a encore quelques années, les voitures de l’âge d’or du XXème siècle étaient de très loin les plus recherchées par les collectionneurs : les exemplaires de la Ferrari 250 GTO, par exemple, pouvaient atteindre jusqu’à 70 millions d’euros lors des ventes aux enchères. En 2022, le record absolu de valeur d’une automobile a même été explosé par l’une des deux Mercedes 300 SLR Coupé existantes. L’exemplaire vendu par le musée de Mercedes-Benz en Allemagne a changé de mains pour 135 millions d’euros.

Plus récemment, c’est une Ferrari Enzo qui a défrayé la chronique lors d’une vente aux enchères aux Etats-Unis : l’année dernière, un exemplaire jaune très faiblement kilométré a trouvé un nouveau propriétaire pour plus de 17 millions de dollars alors qu’on voyait plutôt des prix autour des trois ou quatre millions peu de temps avant ! Même à Rétromobile début février, c’est une Ferrari 288 GTO qui a atteint le prix le plus élevé lors de la vente aux enchères de Gooding & Christies. Il y avait pourtant de nombreuses autres machines bien plus anciennes et au moins aussi cotées lors de la même vente, dont la valeur est restée très inférieure.

Une autre Ferrari Enzo va être vendue…

Voilà pourquoi il est difficile, dans ce contexte changeant, d’imaginer avec précision la valeur de cette Ferrari Enzo grise qui sera mise en vente par la maison RM Sotheby’s à Monaco le 25 avril prochain. La maison l’estime entre 5,5 et 6,5 millions de dollars, une fourchette beaucoup plus basse que celle du record de l’année dernière liée évidemment à son kilométrage : cet exemplaire affiche en effet un peu moins de 20 000 kilomètres au compteur, alors que celui du record restait à peine au-dessus des 1 000.

L’auto a évidemment été parfaitement entretenue depuis sa livraison à son premier client en 2004, faisant partie du programme « Ferrari Classiche ». Sur le papier, il n’est pas impossible qu’elle puisse dépasser l’estimation haute et même s’approcher des dix millions d’euros en valeur. Ou peut-être que le cadre géopolitique actuel peut freiner les ardeurs des collectionneurs même les plus riches à cause des risques qu’il fait courir à l’économie ?