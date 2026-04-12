Après une dizaine de minutes de route depuis le studio d’enregistrement, la Lincoln Town Car blanche termine de longer Central Park puis s’engage à gauche dans la 72e rue.

Ce modèle américain est la dernière lubie de John Lennon, lui, l’adepte des voitures d’exception, aussi luxueuses qu’improbables, qu’il se plaît à acheter, à accumuler ou à revendre depuis une bonne quinzaine d’années.

Le chanteur originaire de Liverpool, le fondateur et co-leader des Beatles (de 1960 à 1970), a obtenu son permis de conduire à 24 ans, au début de l’année 1965. C’était dans la foulée des tubes tels que « Please Please Me », « Hard Day’s Night » et « Can’t Buy Me Love », en pleine « Beatlemania » en somme, lorsque les anciens du groupe The Quarrymen déchaînaient les foules à l’international, de la Grande-Bretagne aux Etats-Unis en passant par Paris et la folle série de concerts à l’Olympia.

Lennon et sa fièvre auto

A peine Lennon a-t-il son permis en poche que les constructeurs les plus prestigieux, notamment plusieurs écuries de sport, se pressent devant ses propriétés en Angleterre pour lui faire du pied. A ce jeu-là, c’est Ferrari qui l’emporte, au détriment notamment d’Aston Martin ou de Jaguar, n’en déplaise au patriotisme britannique et à l’éventuel « shocking » local.

La rockstar choisit en effet une Italienne, une Ferrari 330 GT 2+2, un coupé bleu qui va signer le démarrage d’une collection automobile hors-normes.

On a notamment en tête cet opus mythique, une Rolls-Royce Phantom V que le chantre du « Peace & Love » décide de faire customiser en 1967. Il fait appel à l’artiste Steve Weaver pour repeindre à la main la carrosserie de sa voiture fétiche du moment, la faisant virer du noir au jaune vif et la floquant de motifs psychédéliques.

De la 600 Pullman au break 300 TD

Il faut se souvenir aussi de sa Mercedes-Benz 600 Pullman, limousine typique des dictateurs de l’époque, que Lennon achète en 1970, entre provoc’ et caprice de star, avant de la revendre à son comparse George Harrison quelques mois après, lorsqu’il part s’installer à New-York pour débuter une carrière solo.

Cette carrière, couronnée dès 1971 par « Imagine », un tube au succès planétaire, s’interrompt hélas tragiquement le 8 décembre 1980. Ce lundi-là, Lennon et sa femme Yoko Ono assurent la promo d’un nouvel album intitulé « Double Fantasy ».

Ce travail d’écriture à quatre mains doit signer le retour au premier plan du chanteur de 40 ans après cinq ans d’absence et un dernier album globalement décevant (« Rock'n Roll» en 1975) entâché par sa dépendance à l'alcool.

Entre-temps, l’artiste s’est avant tout consacré à son entourage, à son fils Sean notamment, qu’il aime transporter en « parfait père de famille » à bord de sa dernière acquisition, un break familial Mercedes 300 TD.

Retour mortel au Dakota...

Ce 8 décembre en tout cas, c’est une Lincoln Town Car qui est de service pour l'accompagner dans Manhattan. Face à Central Park, au pied du Dakota Building où il réside, s’est massée une grappe d'admirateurs. Parmi eux, un certain Mark David Chapman, 25 ans, originaire du Texas.

Il est environ 17 heures lorsque Lennon dédicace à ce fan aux lunettes teintées, au visage poupon et étrangement silencieux, la pochette de « Double Fantasy ». Puis il grimpe à l'arrière de la limousine.

Direction ensuite les Record Plant Studios, près de Time Square. Là-bas, un huis-clos artistique s’engage, plusieurs heures, le temps de peaufiner un titre bonus nommé « Walking On Thin Ice ». Une session que le couple interrompt assez tard dans la soirée pour rentrer chez lui après avoir hésité à aller dîner à l’extérieur entre-temps.

Il est environ 22h50 lorsque la Lincoln réapparaît à l’angle de la 72e rue. Le chauffeur dépose John Lennon et Yoko Ono à quelques mètres de leur domicile. Plutôt que de s’engouffrer directement dans la cour intérieure de l’immeuble, comme il en a l'habitude, l'interprète de « Jealous Guy » a envie de marcher un peu pour profiter de la météo, anormalement douce pour la saison.

Il sort du véhicule derrière Yoko. C’est à cet instant qu’une voix l’interpelle dans la pénombre : « Mister Lennon ! »… C’est Chapman, ce fan bizarre croisé dans l’après-midi...

Froidement, en une fraction de seconde, ce dernier dégaine un revolver 38 Special (acheté un mois plus tôt) et fait feu à quatre ou cinq reprises en direction de l’artiste. Le fondateur des Beatles est touché grièvement, essentiellement dans le dos. Il s’écroule devant la loge du concierge.

Le tireur*, lui, ne cherche pas à s’enfuir. Il est désarmé par le portier de l’immeuble puis interpellé par une patrouille de police quelques minutes plus tard, sans opposer de résistance.

Transporté en urgence absolue vers l’Hôpital Roosevelt, John Lennon succombe à ses blessures à son arrivée, vers 23h10. Sitôt sa mort annoncée, la chaîne de télévision américaine ABC, entre autres, interrompt la diffusion de ses programmes. La planète entière apprend alors avec effroi qu’une légende de la pop culture vient d’être assassinée.

* Condamné en 1981 à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 20 ans, Mark David Chapman a demandé sa libération à quatorze reprises depuis l'An 2000. Des requêtes à chaque fois rejetées.