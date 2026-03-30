Céline Dion: "je suis une voiture de course"
Alors que la diva doit officialiser ce soir son grand retour sur scène à Paris, saviez-vous qu’elle est l'icône d’une discipline automobile un peu déjantée ? Entre ses contrats à 10 millions de dollars avec Chrysler, son goût pour Maybach et son statut de reine des concours de sonos en Nouvelle-Zélande, découvrez la face "piston et décibels" de Céline Dion.
Selon toute vraisemblance, Céline Dion va annoncer ce lundi soir aux alentours de 21 heures son grand retour sur scène à Paris, pour une série de concerts à l’Accor Arena à partir du 12 septembre prochain. A cette occasion, la Tour Eiffel devrait s’illuminer aux couleurs de la diva québécoise qui, on le sait moins, a toujours entretenu des liens étroits avec l’automobile. Cela a commencé à la fin des années 80 avec un partenariat avec Plymouth / Chrysler au Canada, qui s’est traduit par des apparitions de la star montante dans diverses publicités (voir ci-dessous).
La chanteuse reprendra le micro pour le groupe DaimlerChrysler une quinzaine d’années plus tard, avec un contrat de publicité d’une dizaine de millions de dollars englobant diverses prestations en termes de marketing, de promotions diverses et d’apparitions à l’occasion d’événements mondains.
Sans surprise, Céline Dion apprécie les productions luxueuses, à l’image des Maybach 62, Mercedes Classe S et autres Cadillac Escalade à bord desquelles elles prend place au gré de ses obligations professionnelles, et sur lesquelles les fans se ruent à chaque apparition. "J’aime beaucoup qu’on m’aime. J’aime beaucoup qu’on me réclame. J’ai peur de blesser quelqu’un sur les voitures mais quand on se précipite sur les voitures, j’aime bien", reconnaissait-elle dans une interview accordée à TV5 Monde en 2008.
De façon plus inattendue, la chanteuse est une star des "siren battles" organisées dans certaines villes en Nouvelle-Zélande. Le principe ? Installer des rampes de haut-parleurs sur sa voiture et diffuser la musique le plus fort possible. Et la voix de Céline est la plus prisée en raison de hautes fréquences qui la caractérisent.
Enfin, si elle ne semble pas une grande amatrice de conduite, Céline Dion ne manque pas de filer la métaphore avec les modèles de compétition (Le Parisien, décembre 2012): « Quand je suis à Paris, je vais voir mon ami le docteur Abitbol (un ORL) parce que c'est mon métier. Je suis comme une voiture de course qui s'apprête à faire une compétition. »
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