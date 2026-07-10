Au Tour de France, Tadej Pogacar roule plus vite qu’une voiture !

Vous est-il déjà arrivé de perdre patience derrière des automobilistes que vous trouviez un peu trop lents dans un col de montage en descente ? Tadej Pogacar partage sans doute ce sentiment. Le quadruple vainqueur du Tour de France, qui vient de récupérer le maillot jaune dans l’édition actuelle, est très fort pour dégoûter ses concurrents à coups de prestations extraordinaires.

Et il en a une nouvelle fois fait la preuve hier, à l’occasion de la 6e étape reliant Pau à Gavarnie-Gèdre. Sur le célèbre Col du Tourmalet, Tadej Pogacar a fait la différence par rapport à ses poursuivants. D’abord dans les montées, avec 30 secondes d’avance sur Jonas Vingegaard, mais surtout dans la descente : comme l’ont repéré les journalistes du Figaro, il a atteint un rythme spectaculaire dans l’autre versant.

Jusqu’à 107 km/h compteur !

La vidéo ci-dessous, filmée sur l’une des motos accompagnant les cyclistes tout au long de l’étape, montre le tableau de bord du deux-roues. On y lit la vitesse, qui va jusqu’à 107 km/h selon les moments.

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Certes, il s’agit d’une vitesse affichée et non pas d’un relevé GPS ultra-précis. Mais la vitesse atteinte par le cycliste dans cette descente est spectaculaire : il roule plus vite que la plupart des automobilistes sur un terrain de ce genre !

Plus d’une minute d’avance après la descente

Cette descente parfaite lui a permis de gagner au moins 30 secondes par rapport à son plus proche poursuivant au classement général du Tour de France 2026. Il a déjà pris une avance significative en vue de remporter un cinquième Tour de France.