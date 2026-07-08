Il prend tous les risques en camping-car pour fuir la police et tient plus de 20 kilomètres

Sur le papier, aucun doute : conduire un camping-car ne représente pas la façon la plus simple de se lancer dans une course-poursuite avec les gendarmes et les policiers.

C’est pourtant bien ce qu’a réalisé un trentenaire ce lundi, avec une certaine réussite au moins dans un premier temps. Tout est parti, comme l’expliquent les journalistes d’Actu.fr, d’un vol de camping-car dans la commune de Dardilly près de Lyon : là-bas, quelqu’un a appelé la police pour signaler le vol de son véhicule, décidant tout de suite les forces de l’ordre à lancer des effectifs à sa poursuite.

Pas difficile à trouver !

L’avantage, pour les forces de l’ordre, c’est que ce genre de véhicule n’est pas difficile à trouver et ne peut pas rouler trop vite. Des gendarmes et des policiers ont rapidement identifié le véhicule en question, qui se trouvait toujours dans les rues de Dardilly.

Mais ce n’était là que le début d’une longue course-poursuite, l’homme au volant du camping-car volé préférant accélérer plutôt que d’immobiliser son véhicule en se rendant aux forces de l’ordre.

Plus de 20 kilomètres sur la route

On ignore s’il pensait sérieusement pouvoir se dérober aux policiers et aux gendarmes, mais il a tout de même réussi à leur tenir tête sur plus de 20 kilomètres en prenant tous les risques possibles sur la route. Des automobilistes rapportent par exemple qu’il fonçait sur des voies d’urgence.

Ce n’est qu’à Saint-Fons qu’il a finalement été arrêté grâce à des renforts mobilisés au fur et à mesure de la course-poursuite. Âgé d’une trentaine d’années, il a été placé en garde à vue par les gendarmes et ce sont eux qui même l’enquête sur cette affaire de vol rocambolesque. Personne n’a été blessé dans cette course-poursuite mais on ignore dans quel état se trouvait le camping-car à la fin.