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Ce pont chinois devient par accident avec sa cascade une attraction touristique

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

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Sur Terre, il y a ceux qui subissent les éléments et ceux qui les contrôlent grâce à l’ingénierie et la créativité. En 2026, la Chine se trouve dans la deuxième catégorie avec un pont gigantesque devenu avec sa cascade une véritable attraction touristique.

Ce pont chinois devient par accident avec sa cascade une attraction touristique

La Chine aime les ouvrages démesurés. La preuve avec le pont du canyon de Huajiang devenu le plus haut pont du monde avec un tablier perché à 625 mètres au-dessus de la rivière. Une hauteur qui représente l’équivalent de deux Tours Eiffel empilées avant même d’avoir commencé à traverser.

Long de 2,89 kilomètres et suspendu entre deux pylônes géants grâce à une travée principale de 1 420 mètres, il relie désormais les régions montagneuses du Guizhou en une minute à peine contre plus d’une heure auparavant via des routes sinueuses et des bacs. De quoi transformer une expédition locale en simple détour pour aller chercher le pain.

Mais le véritable spectacle se cache au milieu de la structure. Lors du forage, les équipes sont tombées sur une nappe d’eau souterraine. Plutôt que de lutter contre elle, les ingénieurs ont décidé d’en faire une attraction : l’eau est récupérée dans un réservoir de 4 000 m³ puis propulsée au centre du pont pour former une cascade artificielle de près de 300 mètres de large plongeant vers le fond du canyon.

Ce rendu virtuel par IA imagine ce pont avec une installation musclée en matière d’illuminations.
Ce rendu virtuel par IA imagine ce pont avec une installation musclée en matière d’illuminations.

Un résultat spectaculaire

La nuit, des jeux de lumière illuminent la chute d’eau tandis que les visiteurs peuvent profiter d’un ascenseur panoramique, d’un café suspendu à 800 mètres de hauteur ou même d’un saut à l’élastique. Après tout, lorsqu’on construit le plus haut pont du monde, autant éviter qu’il serve uniquement à traverser.

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