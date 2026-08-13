Toyota mélange voitures de sport et sushis dans une collection improbable

Toyota Gazoo Racing vient de trouver une nouvelle façon de mettre ses sportives au menu. Au Japon, le constructeur s’associe durant le mois d’août au géant du sushi sur tapis roulant Sushiro avec quatre miniatures GR de 8 cm décorées comme des spécialités japonaises. Oui, quelqu’un a été payé pour imaginer cette opération pour le moins insolite.

La GR86 adopte ainsi le jaune de l’omelette sucrée nippone tamago tandis que la Supra s’habille aux couleurs du maquereau mariné. La Corolla se transforme en thon rouge tandis que la Yaris évoque les œufs de saumon avec sa livrée noire et écarlate. Au total, 180 000 exemplaires sont proposés avec certains menus dans une boîte pouvant devenir un circuit ou un camion de transport.

Du virtuel et du réel

L’opération ne s’arrête pas aux miniatures en plastique. Dans les restaurants équipés d’écrans Digi-ro, les commandes permettent de débloquer une course virtuelle sur le Fuji Speedway. Et pour 2 000 yens dépensés (environ 11 euros au cours actuel), les clients peuvent participer à un tirage au sort : quinze duos parent enfant gagneront une journée sur le véritable circuit avec conduite de Toyota GR, karting et atelier sushi.