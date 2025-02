Le stand Toyota en direct du salon Rétromobile 2025 : 60 ans d'innovations dans le domaine électrique !

Avec pourtant derrière elle une histoire longue de près de 100 ans, la marque Toyota fait, en 2025 seulement, sa première apparition officielle au salon Rétromobile. Tout comme Mitsubishi d'ailleurs.

Et sur le stand, le thème est "60 ans d'électromobilité". Soixante ans ? Eh oui, Toyota a en effet commencé très tôt à s'investir et innover dans ce domaine, avec pour résultat aujourd'hui une suprématie incontestée dans le domaine des véhicules hybrides.

Mais l'aventure commence bein avant la Prius ! En effet, 2025 - 60 = 1965. Et c'est bien cette année-la que le constructeur japonais met sur le marché une petite auto, un coupé 2 portes, baptisé Sports 800, et censé concurrencer un modèle de son rival Honda, la S800. Mais au début, c'est une auto purement thermique. Ce n'est en réalité qu'en 1977 qu'elle connaît une seconde vie. Un prototype est en effet créé à partir de sa base. Il s'agit ni plus ni moins que le premier véhicule hybride de Toyota. Pas le premier du monde en réalité, même si on pourrait le penser (or Ferdinand Porsche cet exploit à son actif, et en 1900 s'il vous plaît, avec une auto dont les moteurs électriques entraînant les roues étaient alimentés par des générateurs à essence).

Cette Sports 800 GT hybride prototype embarque en tout cas un moteur électrique de 30 ch alimenté par une batterie, qui se charge elle-même en électricité grâce à une turbine à gaz située sous le capot. Oui, une turbine à gaz, dont l'arbre entraîne un générateur. Cette auto est restée un prototype, et quel dommage, la base était si jolie.

On trouve aussi sur la stand un Toyota Rav-4 un peu particulier. Tout simplement parce qu'il est 100 % électrique ! En retard sur les VE Toyota ? Pas du tout, voyez. En 1996, ce premier modèle 100 % mu grâce à l'énergie électrique faisait son entrée. Il a été fabriqué à 1 076 exemplaires, dont plus d'un millier ont été vendus aux USA (dont un à Tom Hanks), le reste au Japon. Cinq exemplaires ont tout de même trouvé le chemin de l'Europe, en étant utilisés par des hôtels sur l'île de Jersey.

Ce Rav-4 "EV" d'un genre nouveau est doté d'une batterie NiMH étudiée par Panasonic, d'environ 40 kWh lui autorisant une autonomie de 120 miles soit 200 km, et elle se recharge en 5 heures. La vitesse maxi est de 125 km/h.

Juste à côté du petit SUV, celle par qui le succès est arrivé : la Prius. Une première génération, commercialisée en 1997 au Japon et en 2000 en Europe. Si elle a été très peu vendue chez nous, et que c'est surtout la Prius 2 de 2005 qui a fait décoller les ventes d'hybrides, elle possédait déjà tous les ingrédients des full hybrides modernes : un moteur thermique secondé par un moteur électrique, une petite batterie, et une boîte à train épicycloïdal. Le tout pour une consommation record à l'époque de 5,1 litres/100, et 120 g de CO2.

Depuis la Prius a été vendue sous 5 générations différentes, et à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde. La dernière n'existe en France qu'en version PHEV hybride rechargeable, et c'est bien dommage, car elle se vend aussi en hybride simple dans d'autres pays.

Enfin on termine ce tour de stand par une auto qui peut surprendre par sa présence et au regard du thème choisi : la GR Yaris WRC, triple vainqueure du championnat du monde des rallyes WRC côté constructeur, et double vainqueure au niveau des titres "pilotes". Mais... elle a en fait "un peu" sa place. En effet, en 2022, lors de ses premières participations en courses, l'hybridation était permise par le réglement. Et cette Yaris était hybridée ! En 2025, ce n'est plus autorisé, mais la Yaris WRC carbure malgré tout à l'essence décarbonée 100 % renouvelable... On rappelle qu'elle dispose d'un 1.6 turbocompressé de plus de 370 ch, que sa vitesse de pointe est de 201 km/h (pas 200), et que sa transmission intégrale dotée de deux autobloquants lui autorise un comportement redoutable. Rovanperä et Ogier se régalent à son volant.