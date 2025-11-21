La Toyota GR Yaris soigne son aérodynamisme, mais subit toujours les foudres du malus

La Toyota GR Yaris est l’exemple même de la petite sportive sans aucun avenir en France. Commercialisée au prix de 49 950 €, elle atteint le plafond du malus avec à la clé une pénalité de 70 000 €, soit 140 % du prix d’achat !

Toyota lance tout de même une évolution de sa citadine très énervée : l’Aero. Comme son nom l’indique, elle soigne les flux d’air, mais pas pour amoindrir ses rejets de CO2. De toute façon, avec 10 grammes de moins à l’échappement, son malus dépasserait toujours son prix, ou presque.

Facturée 53 950 €, contre 49 950 € pour la GR Yaris standard, elle intègre en plus six nouveaux éléments aérodynamiques. En s’inspirant de la compétition, elle profite d’une nouvelle grille et d’un nouveau conduit d’air de refroidissement afin d’améliorer le refroidissement en garantissant une meilleure évacuation de la chaleur à grande vitesse.

Toujours sur la face avant, un nouveau spoiler surprime la portance afin d’améliorer l’équilibre global. Mais c’est sans doute le grand aileron arrière qui se remarque le plus. Son angle peut-être ajusté manuellement pour augmenter l’appui. Au contraire, si le soubassement ne se voit pas, il profite toutefois d’un nouveau fond plat.

Vous noterez également l’apparition les évacuations au niveau des ailes avant afin de réduire la pression accumulée dans le passage de roue. Toyota indique que cela a un effet bénéfique sur « la sensation de la direction lors des freinages appuyés et renforce la stabilité de la voiture en entrée de virage. ».

Enfin, les derniers éléments sont là pour soigner la trainée aérodynamiques de l’auto. La marque précise que cette évolution fait suite à une situation rencontrée par une GR Yaris en Super Taikyu, qui a vu son pare-chocs arrière se détacher sous l’effet des charges aérodynamiques.

Il est, en effet, important que ce type de mésaventure n’arrive pas aux futurs, et chanceux, acquéreurs de cette GR Yaris Aero.

Pour rappel, cette petite bombe bénéficie toujours d’un moteur trois cylindres développant 280 ch et distribuant ses 390 Nm aux quatre roues via une boîte manuelle à six rapports. Elle est capable de filer à 230 km/h et d’atteindre 100 km/h en 5,2 secondes.