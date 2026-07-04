Un automobiliste s’énerve contre un convoi de CRS sur l’autoroute et forcément, ça finit mal pour lui

Les policiers n’ont pas dû en croire leurs yeux. Rapportée par les journalistes de La Dépêche, cette histoire s’est déroulée ce lundi dans l’après-midi sur l’autoroute A20, à la hauteur de Montauban.

Un convoi de CRS (compagnies républicaines de sécurité), ces policiers spécialisés dans le maintien de la sécurité lors d’événements publics, était en route sur la voie rapide. Composé de cinq gros utilitaires, le convoi évoluait tranquillement quand tout à coup, une voiture s’est « brusquement insérée » entre les véhicules.

Un conducteur agressif au comportement dangereux

Là, les policiers constatent un comportement pour le moins erratique de la part du conducteur de la voiture en question et décident de ne pas se laisser faire. Les journalistes rapportent au moins un « coup de volant » et « des doigts d’honneur », des actes qui paraissent totalement insensés à l’égard de représentants des forces de l’ordre surtout dans un cadre aussi neutre que le simple transport sur l’autoroute !

Les CRS ont fini par intercepter le conducteur, âgé de 32 ans, après une sorte de course-poursuite assez bizarre. Son interpellation a été mouvementée et il a dû être maîtrisé par plusieurs policiers. Dans le même temps, son véhicule a été immobilisé et envoyé à la fourrière.

Il devra comparaître devant le tribunal

Le trentenaire a gagné dans cette histoire une comparution au tribunal judiciaire, dans le cadre d’une convocation par officier de police judiciaire. Poursuivi pour les faits de « refus d’obtempérer, outrage et rébellion », il comparaîtra le 13 novembre prochain. Son véhicule lui a tout de même été restitué après son interpellation. C’est en tout cas un drôle d’exemple de situation catastrophique créée de toute pièce par un automobiliste sans aucune raison !