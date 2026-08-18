En Provence, un militaire pose son avion sur la route et frise le sans-faute

Si vous rouliez sur la nationale 113 ce lundi matin près de Salon-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône, vous avez probablement perdu beaucoup de temps. Et pour cause, la route était tous simplement fermée à la suite d’un accident.

Pas d’un accident de la circulation classique, non, mais plutôt l’atterrissage d’urgence d’un avion militaire sur la chaussée. Celle d’un Cirrus SR-20 plus exactement, un « avion-école » utilisé par l’Armée de l’Air et de l’Espace française pour former ses élèves au pilotage des appareils.

Un atterrissage presque parfait

Alors qu’un pilote instructeur et son militaire partis de la base de Salon-de-Provence volaient dans l’appareil biplace dans la région, l’équipage a connu un problème mécanique comme le rapportent les journalistes d’Ici.

L’instructeur a alors immédiatement repris les commandes de l’appareil et pris la décision de viser un atterrissage sur une route environnante, faute de pouvoir retourner à la base. Il a choisi la route nationale 113, « dans le sens de circulation » et sans taper le moindre véhicule. Une aile de l’avion a en revanche percuté le bas-côté puis l’appareil a pris feu, ce qui n’a pas empêché l’équipage de pouvoir s’en extraire. Les deux hommes à bord ont été légèrement blessés mais le bilan de la manœuvre est quasiment parfait.

Une grosse intervention

Une trentaine de personnes et une quinzaine de véhicules ont été nécessaires pour traiter l’incendie qui a suivi et une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incident.