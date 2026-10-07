Pourquoi les propriétaires de voitures d’exception ont peur de se garer dans la rue

Vivre en voiture dans la jungle urbaine, c’est s’exposer en permanence à des risques de dégradation. Tout le monde le sait, le niveau d’attention porté par les automobilistes au bien d’autrui peut être très variable : qui n’a jamais vu, lors d’un créneau pour se garer entre deux autres véhicules, un conducteur s’appuyer généreusement sur le pare-chocs de la voiture de derrière pendant ses manœuvres ?

C’est pour cette raison toute simple qu’il est recommandé de garer systématiquement sa voiture dans des endroits « sûrs » pour éviter tout risque de dégradation dans l’espace public. Et la plupart des propriétaires de modèles d’exception possèdent généralement un garage pour stationner en sécurité leur voiture.

Exemple concret des risques

La vidéo ci-dessous, montrant une Porsche 911 GT3 RS de type 992 stationnée sur la voie publique, illustre parfaitement ce risque : devant, le conducteur d’une modeste citadine est en train de manœuvrer pour se garer. Et il n’hésite pas à s’appuyer un peu sur la sportive allemande en effectuant sa marche arrière !

Ici le choc est heureusement très faible, avec aucun dégât visible sur le bouclier avant de la GT3 RS (à part peut-être une plaque d’immatriculation légèrement tordue). Mais quand on sait que ces boucliers peuvent être en fibre de carbone sur les sportives d’exception les plus exclusives, avec parfois aussi des appendices très fragiles, contre lesquels la moindre pression peut avoir des conséquences catastrophiques. C’est le genre de vidéo qui fait faire des cauchemars à tous ceux qui aiment leur voiture et passent leur temps à la « bichonner »…