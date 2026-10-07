Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Porsche 911 Type 992 Gt3 Rs

Pourquoi les propriétaires de voitures d’exception ont peur de se garer dans la rue

Dans Voitures d'exception / Ultra-sportives

Wilfried Leroux

37  

Les conséquences d’un tout petit « appui » ne sont pas du tout les mêmes lorsqu’on possède une sportive d’exception, dont la carrosserie fait bien souvent appel à des matériaux coûteux et des pièces fragiles.

Pourquoi les propriétaires de voitures d’exception ont peur de se garer dans la rue
Il n'y a plus beaucoup d'espace entre cette Porsche 911 GT3 RS et la voiture qui manoeuvre devant elle ! Image : Instagram.

Vivre en voiture dans la jungle urbaine, c’est s’exposer en permanence à des risques de dégradation. Tout le monde le sait, le niveau d’attention porté par les automobilistes au bien d’autrui peut être très variable : qui n’a jamais vu, lors d’un créneau pour se garer entre deux autres véhicules, un conducteur s’appuyer généreusement sur le pare-chocs de la voiture de derrière pendant ses manœuvres ?

C’est pour cette raison toute simple qu’il est recommandé de garer systématiquement sa voiture dans des endroits « sûrs » pour éviter tout risque de dégradation dans l’espace public. Et la plupart des propriétaires de modèles d’exception possèdent généralement un garage pour stationner en sécurité leur voiture.

Exemple concret des risques

La vidéo ci-dessous, montrant une Porsche 911 GT3 RS de type 992 stationnée sur la voie publique, illustre parfaitement ce risque : devant, le conducteur d’une modeste citadine est en train de manœuvrer pour se garer. Et il n’hésite pas à s’appuyer un peu sur la sportive allemande en effectuant sa marche arrière !

Ici le choc est heureusement très faible, avec aucun dégât visible sur le bouclier avant de la GT3 RS (à part peut-être une plaque d’immatriculation légèrement tordue). Mais quand on sait que ces boucliers peuvent être en fibre de carbone sur les sportives d’exception les plus exclusives, avec parfois aussi des appendices très fragiles, contre lesquels la moindre pression peut avoir des conséquences catastrophiques. C’est le genre de vidéo qui fait faire des cauchemars à tous ceux qui aiment leur voiture et passent leur temps à la « bichonner »…

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies instagram en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page
37  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Porsche 911 Type 992 Gt3 Rs

Porsche 911 Type 992 Gt3 Rs

SPONSORISE

Actualité Porsche 911 Type 992 Gt3 Rs

Voir toute l'actu Porsche 911 Type 992 Gt3 Rs