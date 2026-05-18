Afin de remplacer sa Porsche GT4 CS, la marque allemande prépare une Porsche 911 GT4. Celle-ci arrivera en série et en compétition en 2027.

Conçue pour les pilotes amateurs, la catégorie GT4 permet de concourir dans des courses de la GT4 European Series mais aussi en Championnat de France FFSA GT. Les constructeurs sont nombreux à s’intéresser à cette catégorie GT4 et Porsche a été l’un des premiers à s’y engager avec la Porsche Cayman. Mais la carrière de la Porsche Cayman GT4 CS se termine.

On le sait déjà, la Porsche Cayman va devenir électrique et même si Porsche va continuer à proposer encore au moins un modèle thermique de sa Cayman, le passage à l’électrique est acté. C’est pour cela qu’afin de permettre à des pilotes de concourir dans la catégorie GT4, la marque allemande s’est décidée à proposer une Porsche 911 GT4 compétition client qui sera accompagnée d’une version homologuée pour la route.

À la place de la Cayman GT4, la Porsche 911 GT4

Dans la catégorie GT4 on trouve de tout. La Porsche Cayman GT4 CS y est encore présente et vient lutter contre les Aston Martin Vantage AMR GT4, Audi R8 LMS GT4, BMW M4 GT4 G82, Ford Mustang GT4, McLaren Artura GT4, Mercedes-AMG GT4, Toyota GR Supra GT4 dans le challenge européen de la catégorie, tandis que dans le Championnat de France on voit apparaître l’Alpine A110 GT4 +. Pour l’année prochaine, Porsche va changer de monture avec la Porsche 911 GT4 dont nos chasseurs de scoop ont pris quelques photos du prototype de cette nouvelle Porsche 911 GT4 Challenge sur le circuit du Nürburgring.

Version course et route cohabiteront

C’est avec le préparateur allemand Manthey que Porsche poursuit la mise au point de ce nouveau bolide. Une Porsche 911 GT4, c’est une Porsche 911 GT3 version course allégée, avec une motorisation moins performante, l’auto est moins sophistiquée et ainsi plus facile à régler. Alors que les Porsche 911 GT3 et GT3 RS sont toujours équipées d’un écrou central, le prototype de la 911 GT4, comme la Cayman GT4 CS, possède cinq écrous par roue. L’aileron arrière a également été légèrement modifié et présente de nouveaux volets latéraux par rapport à la GT3 standard. Le système d’alimentation en carburant a lui aussi été revu et déplacé sous le capot avant. Le système de freinage et le châssis ont été modifiés pour cette version compétition. L’échappement de la GT4 Challenge est positionné légèrement plus bas que sur la GT3, et le feu de pluie (obligatoire en compétition) est intégré à la carrosserie au-dessus des feux arrière. Une version routière, la 911 GT4, sera également produite afin de répondre aux exigences d’homologation de la voiture de course, elle arrivera également en 2027.