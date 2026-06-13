Un nouveau camouflage pour la très performante Porsche 911 GT3 RS restylée qui s’entraîne sur le circuit de Nürburgring.

La période de restylage des Porsche 911 (type 992) est en train de prendre fin. La fabuleuse Porsche 911 GT3 RS a droit également à un petit lifting et elle s’autorise quelques tours du célèbre circuit du Nürburgring afin de peaufiner sa mise au point. Afin de vérifier que les modifications apportées à cette auto ne perturbent pas son comportement.

Pour les derniers essais de la Porsche 911 GT3 RS, la marque sportive a modifié le camouflage noir habituel pour un camouflage contrasté noir et blanc avec des motifs variés afin de rendre les modifications apportées les moins visibles possibles. Cependant comme il s’agit d’un véhicule très proche de la série, certains détails invisibles sur les précédents prototypes apparaissent.

Sous le camouflage, la version définitive

Sur ce prototype de Porsche 911 GT3 RS restylé qui effectue quelques tours du circuit du Nürburgring, on peut désormais bien visualiser les nouvelles prises d’air latérales du bouclier avant, alors qu’elles étaient jusqu’à présent dissimulées. Pour la première fois, ces photos réalisées par nos chasseurs de scoop dévoilent le design définitif du bouclier, même s’il est encore recouvert d’un film de camouflage. On peut également distinguer les nouveaux petits ailerons extérieurs avant qui se trouvent de chaque côté du bouclier. Ils sont destinés à améliorer l’appui aérodynamique sur le train avant. La carrosserie ainsi que les éléments aérodynamiques qui sont greffés dessus sont en configuration série, dont le nouveau diffuseur arrière et l’aileron qui semble avoir été légèrement modifié. Il ne devrait plus y avoir de changement avant le lancement de ce modèle qui devrait avoir lieu en 2027, après une présentation avant la fin de cette année. Rappelons que la Porsche 911 GT3 « tout court » est restylée depuis 2024.

Sera-t-elle plus rapide, cette Porsche 911 GT3 RS 992.2 ?

Ce passage sur le Nürburgring est aussi l’occasion pour les ingénieurs chargés du projet chez Porsche, de voir si cette Porsche 911 GT3 RS 992.2 réalise un temps au tour inférieur à celui réalisé par la Porsche 911 GT3 RS actuelle. Ce qui confirmerait que les modifications apportées donnent plus de tonus à la version restylée. En plus des performances, les autres modifications sur ce modèle concernent les échanges thermiques et le refroidissement comme en témoignent, les nombreuses ouvertures sur la carrosserie qui semblent plus généreuses. On peut ainsi voir les extracteurs positionnés sur le capot, les ouïes de débourrage sur les ailes avant, les sorties d’air arrière… Reste à savoir qu’elle sera la puissance de cette version restylée et si des changements ont été apportés au moteur six cylindres à plat 4.0 qui développe pour le moment 525 ch et 465 Nm de couple.