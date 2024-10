La nouvelle Porsche 911 GT3 restylée résiste du mieux qu'elle peut

La tradition veut que chaque nouvelle version de la 911 soit plus performante que la précédente. Ainsi, chaque nouvelle 911 GT3 arrivée depuis la toute première 996 GT3 de la fin du siècle dernier a toujours été plus puissante et performante que la précédente. Jusqu’à aujourd’hui avec l’arrivée de la version restylée de la 911 GT3 de type 992, assommée par les normes antipollution et obligée d’ajouter deux nouveaux catalyseurs pour se mettre en conformité avec la réglementation.

Son flat-six atmosphérique, intégrant des pièces de la 992 de type GT3 RS phase 1, développe 510 chevaux et 450 Nm de couple contre…510 chevaux et 470 Nm pour la précédente GT3. Et la voiture s’alourdit un peu aussi, avec 1 420 kg à vide, soit 2 kg de plus que l’ancienne (et ce avec tous les packs d’allégement cochés dans la liste d’options, dont le Weissach). Elle abat toujours le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes (3,9 secondes avec la boîte manuelle toujours disponible), mais n’atteint plus que 311 km/h (313 km/h en boite manuelle) contre 318 km/h au maximum précédemment.

Côté châssis, Porsche intègre aussi des « morceaux » de la GT3 RS dans cette GT3 restylée. Notamment au niveau des suspensions avant et de l’appui aérodynamique comme du refroidissement des freins. D’après Patrick Garcia qui a pu discuter avec Andreas Preuninger (le chef du département « GT » de Porsche), cette nouvelle GT3 restylée serait à la fois plus souple en amortissement, plus facile à piloter mais pas plus rapide à la limite pour les pilotes les plus expérimentés.

212 000€ au minimum !

212 000€, voilà le prix de base de la GT3 restylée. L’ancienne ne coûtait « que » 196 554€ et si vous ajoutez les options d’allégement, cette addition peut grimper à plus de 240 000€ ! A noter qu’elle existe toujours en « Pack Touring » pour ceux qui préfèrent une carrosserie plus discrète sans l’aileron arrière fixe et que les clients peuvent aussi opter pour deux places additionnelles à l’arrière en sacrifiant un peu de la légèreté. La GT3 RS restylée suivra un peu plus tard et c’est possiblement la toute dernière fois dans l’histoire de la 911 que ces variantes disposent d’une mécanique atmosphérique si les normes prévues pour la fin de la décennie n’évoluent pas. Alors oui, c’est cher et bien d’autres sportives font désormais beaucoup plus fort en ligne droite, mais on a très hâte de vérifier bientôt si la GT3 conserve ces sensations de pilotage si particulières.