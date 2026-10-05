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Peugeot 508 (2e Generation) Sw Pse

A Toulouse, les trafiquants de drogue utilisaient une Peugeot 508 PSE comme go-fast

Dans Ecologie / Electrique / Voitures hybrides rechargeables

Wilfried Leroux

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Les forces de l’ordre ont procédé à des arrestations très musclées au péage de Toulouse la semaine dernière pour mettre la main sur 330 kilos de cannabis. La marchandise était transportée dans une Peugeot 508 PSE, qui a été accidentée pendant l’interpellation. Les automobilistes présents sur place ont eu très peur.

A Toulouse, les trafiquants de drogue utilisaient une Peugeot 508 PSE comme go-fast
Une Peugeot 508 PSE, ici en version berline. Les trafiquants de drogue arrêtés à Toulouse utilisaient une version break.

D’après les témoignages rapportés par les journalistes de La Dépêche et les éléments communiqués sur cette arrestation, la scène ressemblait à ce qu’on voit habituellement dans des films de gangsters.

Elle s’est déroulée jeudi dernier dans la soirée, au niveau d’une barrière de Péage en périphérie de la ville de Toulouse. Une équipe de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la police nationale a organisé une arrestation spectaculaire sur les lieux : elle traquait depuis des mois plusieurs personnes suspectées d’appartenir à un réseau de trafic de drogue, qui revenaient du Portugal via l’Espagne à bord de plusieurs véhicules.

Une Peugeot 508 PSE qui a passé un sale quart d’heure

Comme vous pouvez le voir dans les images publiées par les journalistes de La Dépêche, une Peugeot 508 PSE break figurait parmi les véhicules utilisés par les personnes suspectées. Elle a manifestement été accidentée pendant l’interpellation, sa face avant étant assez lourdement abîmée. Pour rappel, il s’agit d’un modèle hybride rechargeable développant 360 chevaux en puissance maximale cumulée (au moins quand les batteries ne sont pas vides…).

Les forces de l’ordre ont trouvé 330 kilos de cannabis lors de cette interpellation spectaculaire, qui a fait peur aux automobilistes présents sur place se demandant ce qu’il était en train de se passer (au moins l’un des suspects possédait une arme automatique). La valeur de ce chargement est estimée à plus de deux millions d’euros et cinq personnes ont été arrêtées sur place.

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