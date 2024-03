Rappel : Peugeot toujours empêtré dans les problèmes de ses hybrides rechargeables

Depuis plusieurs années, les variantes 1.2 PureTech et BlueHDi des Peugeot, mais aussi de l’ensemble des modèles de l’ex-groupe PSA, ne cessent de faire parler d’elle, à cause de gros problèmes de fiabilité. Au milieu de ce marasme, on pouvait alors penser que les versions hybrides rechargeables étaient une alternative valable pour qui ne souhaitaient pas multiplier les allers et retours chez son concessionnaire. Malheureusement, depuis quelques mois, ces dernières sont également victimes de problèmes qui justifient des passages en atelier.

Ainsi, après les problèmes de corrosion de la plaque de protection de la batterie, la surchauffe possible de cette dernière, les câbles de recharge défaillants et une nouvelle fois une possible surchauffe, l’opération référencée MEJ concerne, une fois de plus, un risque de montée en température incontrôlée sur certains 3008 et 508.

Cette fois-ci, Peugeot contacte les possesseurs de modèles assemblés à partir du 12 mars 2019 et jusqu’au 8 décembre 2022 (types CE e2*2007/46*0534* suivi de 04 ou d’un nombre compris entre 10 et 24, et e2*2007/46*0628* suivi d’un nombre compris entre 05 et 11 ou entre 13 et 21). Ces autos ont, d’ores et déjà été visées par un rappel du même type il y a quelques semaines.

La marque n’a pas donné le nombre de véhicules concernés par modèle, mais tout de même précisée que 19 290 d’entre eux étaient touchés en France. Il s’agit ici d’installer une nouvelle version du logiciel de surveillance de la batterie, ce qui ne prendre que quelques dizaines de minutes. Toutefois, si l’accumulateur a été endommagé par une surchauffe, il devra alors être remplacé.