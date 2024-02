Encore 18 000 hybrides rechargeables Peugeot rappelées

Si vous êtes le propriétaire d’une hybride rechargeable Peugeot, il y a de fortes chances que vous fréquentiez assidûment l’atelier de votre concessionnaire depuis quelques mois. En effet, épargnées, il y a encore peu, par les rappels massifs, ces variantes ne cessent désormais de les enchaîner.

Le dernier en date porte la référence MEH et concerne les 3008 et 508 PHEV assemblés entre le 12 mars 2019 et le 8 décembre 2022. Les types d’homologation CE débutent, concernant le SUV, par e2*2007/46*0534* et se terminent par les chiffres 04 ou compris entre 10 et 24. Pour la 508, il s’agit de e2*2007/46*0628* suivi d’un nombre compris entre 05 et 11 ou 13 et 21. Le constructeur précise ainsi que 18 564 véhicules répondant à ces critères circulent actuellement en France.

Ce rappel a été organisé suite à l’apparition de problèmes de surchauffe, voire de fumées, sur quelques-unes de ces autos. Afin de prévenir l’apparition de ces symptômes, le réseau Peugeot doit donc télécharger une nouvelle version du logiciel de surveillance de la batterie de traction. Durant cette opération, les techniciens procéderont également à une vérification complète de cette batterie. Si celle-ci s’avérait alors non conforme ou détériorée, elle serait alors automatiquement remplacée.