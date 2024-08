Quand la Peugeot 508 SW PSE prend des airs de 9X8

Sur le compte X de Peugeot, la marque a publié plusieurs images montrant la 508 SW en déclinaison PSE aux couleurs de la 9X8, l’hypercar hybride engagée en championnat du monde d’endurance.

Il y a un peu plus d’un an, Linda Jackson, la patronne de la marque, évoquait l’idée qu’une version de route de la 9X8 la séduisait, sans toutefois indiquait une possible homologation ou commercialisation. Une telle idée tient davantage du fantasme que d’un projet réaliste défini dans un plan produit.

Une déclinaison ultime de la Peugeot 508 PSE est la deuxième option qui s’offre à nous. A-t-elle plus de chance de devenir réalité ? Là encore, difficile de l’affirmer puisque Mme Jackson précisait bien que la fin des Peugeot Sport Engineered était bel et bien prévue, après cette 508. Ce projet, peu discret mais plutôt réussi, restera certainement tel quel.

Pour rappel, la Peugeot 508 PSE, disponible en berline et break SW, est une hybride rechargeable forte de 360 ch. Elle devait se frotter aux Allemandes à l’image des BMW 340i ou Audi S4, mais ses ventes sont restées confidentielles.

Une 508 belle, mais peu visible

La Peugeot 508 est une berline très bien dessinée, profitant de réelles qualités (et accusant toutefois quelques défauts). Pourtant, elle n’a jamais rencontré le succès, notamment dû à la perte de vitesse de ce type d’auto au profit des SUV. Malheureusement, le restylage opéré à la rentrée 2023 n’a pas réussi à la relancer. La Peugeot 508 va tout de même continuer paisiblement sa carrière l’année prochaine, y compris dans sa version PSE.