Attaqué par un rhinocéros, ce conducteur n’a pas eu la bonne réaction

Comment réagiriez-vous en cas d’attaque de rhinocéros alors que vous conduisez un véhicule ? Vous ne vous êtes probablement jamais posé ce genre de question et pour cause : on a assez peu de chances ici de croiser la route d’un de ces animaux.

En Namibie, en revanche, on compte un peu plus de 3 000 rhinocéros. Cette espèce protégée, qui pèse parfois plus de 2,5 tonnes pour les mâles les plus costauds, doit bien évidemment être abordée avec précaution quand on croise la route de l’un d’eux.

Panique totale

Et parfois, il peut se produire des accidents lorsque les touristes passent un peu trop près des rhinocéros. La vidéo ci-dessous a été filmée en Namibie il y a quelques jours, elle montre un petit groupe de véhicules tout-terrain (de la marque Toyota) qui passe sur une route en terre à proximité immédiate d’un gros rhinocéros.

Ce dernier décide subitement de s’en prendre à l’une des voitures, dont le conducteur ne réagit pas : il reste immobile, permettant au rhinocéros de continuer ses assauts sur le tout-terrain japonais. Les dégâts sont impressionnants et on voit des morceaux de tôle se déchirer du côté passager (rappelons qu’on conduit à droite en Namibie).

Pas la bonne réaction

D’après des spécialistes, il ne fallait surtout pas rester à cet endroit avec la voiture et s’éloigner le plus vite possible, chose que la personne au volant de la voiture n’a sans doute pas faite à cause d’un état de panique (on peut comprendre ce genre de réaction).

L’occasion de se rappeler à quel point ce genre d’excursion peut être dangereux : il vaut mieux laisser ces animaux dans la nature et ne pas trop s’en approcher !