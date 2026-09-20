Toyota lance son tout premier kart...et il casse les prix!

Le 10 septembre 2026, Toyota Gazoo Racing lance une révolution pour les familles les plus modestes souhaitant s’investir dans le karting. En effet, le constructeur japonais a lancé le « GR KART », un kart d’entrée de gamme qui permet de rendre la pratique du sport automobile plus accessible aux adultes comme aux enfants. Il s’accompagne également d’une application offrant un accompagnement allant de l’apprentissage avant l’achat jusqu’à la conduite après l’achat.

L’objectif affiché par Toyota est clair : rendre le sport automobile plus accessible. Pour cela, la marque japonaise a décidé de commercialiser son tout premier kart au prix d’un scooter. En effet, le GR KART affiche un prix de 2 500 dollars, soit environ 2 300 euros. Pour le moment, le petit véhicule de circuit est uniquement destiné au marché japonais, grâce à un partenariat entre des circuits de karting japonais et Toyota. Certains garages GR et autres points de vente commercialiseront également le kart.

Un kart familial

En lançant le GR KART, Toyota a pensé à permettre à toute la famille de profiter du véhicule.

Avec ses 1,82 m de long, 1,16 m de large et 0,67 m de haut, le kart a été dimensionné par Toyota pour répondre à un cahier des charges spécifique. En effet, ce dernier est conçu pour s’intégrer dans des monospaces familiaux, comme le Toyota Noah ou le Toyota Voxy, sans avoir à être démonté, plutôt que d’être transporté via un transporteur ou une remorque. Le GR KART est ainsi un véritable véhicule familial puisqu’il peut accueillir des enfants comme des adultes mesurant entre 135 et 185 centimètres, grâce à ses pédales et son volant réglables.

Il est également facile à stocker puisqu’il peut être rangé verticalement. Un réservoir récupérateur d’huile est notamment compatible avec ce mode de stockage. Toyota explique que le kart dispose « d’un carburateur à membrane sans chambre flottante et d’une orientation de l’ouverture du bouchon de carburant qui minimise les fuites même lorsque le kart est à l’échelle, rendant possible un stockage à la verticale sans d’abord vider l’essence et l’huile moteur du kart ».

Il peut aussi accueillir une boîte à poids capable de contenir jusqu’à 15 kilogrammes de lest pour la course, permettant d’ajuster facilement le poids du kart.