La commission européenne a donné son feu vert pour l’acquisition d’Athlon (jusqu’alors propriété de Mercedes-Benz) par Arval, la filiale de BNP Paris, spécialisée dans la LLD et la gestion de flottes.

L’opération estimée à plus d’un milliard d’euros permet la naissance d’un nouveau mégaopérateur du secteur.

Une bataille de géant face à Ayvens

En intégrant les 400 000 véhicules d’Athlon, le loueur tricolore va porter sa flotte mondiale à près de 2,3 millions de véhicules.

Cette montée en puissance s’inscrit dans un mouvement de consolidation massif sur le marché de la location longue durée (LLD), de plus en plus dominé par les filiales des grands groupes bancaires.

Arval réaffirme ainsi ses ambitions face au numéro un mondial du secteur, Ayvens, né du rapprochement entre ALD automotive et LeasePlan sous le giron la Société Générale, qui gère actuellement 3,2 millions de véhicules à l’international.

Un changement de rapport de force

Pour les directeurs des achats et les gestionnaires de flottes d’entreprises, ce resserrement du marché n’est pas sans conséquences. L’émergence de ce duopole franco-français réduit le jeu de la concurrence.

En passant de cinq à deux grands acteurs en capacité de répondre aux appels d’offres internationaux et d’affronter les transitions énergétiques, les pouvoirs de négociations risquent de s’amenuiser.

Cette concentration s’accompagne également d’une standardisation des services et des offres. En contrepartie ces géants de la LLD offrent aux entreprises des outils d’analyses puissants pour piloter leur coût global d’usage (TCO) et centraliser leurs engagements RSE à grande échelle.