Pourquoi la nouvelle Toyota GR GT est déjà en rupture de stock aux États-Unis ?
La tonituante Toyota GR GT est déjà en rupture de stock aux États-Unis, et cela pour une raison bien particulière.
Attendue pour 2027, la Toyota GR GT est déjà en rupture de stock aux États-Unis. Mais il ne s’agit que d’une « première allocation »....ce qui signifie que d'autres sont à venir. Prévue pour être commercialisée aux alentours de 200 000 euros, la GR GT sera difficile d’accès, mais pas impossible à obtenir.
Propulsée par un V8 biturbo de 4,0 litres, la GR GT développe 641 ch. Cette puissance est transmise aux roues arrière par l’intermédiaire d’une boîte automatique à huit rapports. Avec de telles caractéristiques, la GR GT devrait trouver sa clientèle, qui appartiendra toutefois à une catégorie bien particulière.
Une voiture destinée à certaines personnes
Bien que la Toyota GR GT soit fortement demandée, tout le monde ne pourra pas l’acquérir. La marque a prévu une quantité limitée de véhicules pour le marché américain : seulement 200 à 250 exemplaires. Bien évidemment le premier lot destiné aux États-Unis est déjà en rupture de stock.
Cette décision est volontaire de la part du constructeur japonais. Le vice-président senior des opérations automobiles de Toyota, Andrew Gilleland, a déclaré au média The Drive : « Nous n’aurons pas assez pour répondre à la demande, et c’est voulu. » Pour Toyota, la GR GT a été créée comme un projet passion, notamment parce que le président et ancien PDG Akio Toyoda « "veut une voiture de performance de classe mondiale."
Pour cette raison, une catégorie spécifique de personnes sera privilégiée lors de l’achat de ce véhicule : les pilotes. Gilleland l’a clairement expliqué : « Nous ne voulons pas vendre des voitures à des revendeurs, nous voulons seulement des personnes qui vont la conduire. »
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