Afin de donner encore plus de performances à la supercar Toyota GR GT, la marque par l’intermédiaire du Gazoo Racing prépare un pack « Piste » pour les propriétaires qui envisagerait de venir sur un circuit avec leur auto, tout en conservant la possibilité de rouler sur la route. C’est pourquoi la Toyota GR GT qui circule sur le Nürburgring prend des airs de GR GT3.

Il y a bien sûr cet énorme aileron arrière qui se voit de loin, mais il y a d’autres appendices aérodynamiques en fibre de carbone, comme les volets aérodynamiques supplémentaires dans le bouclier, une nouvelle lame avant redimensionnée. Il y a aussi des ouïes d’aération, au niveau des passages de roue, similaires à celles de la voiture de course Toyota GR GT3.

Toyota et Gazoo Racing testent sur le Nürburgring

La marque Toyota avec le Gazoo Racing (entité sportive de Toyota) qui vient tester la Toyota GR GT sur le Nürburgring n’est pas venue les mains vides puisque l’auto reçoit des beaux éléments aérodynamiques supplémentaires en fibre de carbone (un pack « Piste ») pour améliorer sa tenue de route à haute vitesse. Afin de tester ses performances et de les confronter à la concurrence, la marque japonaise a emmené une Porsche GT3 RS. La marque japonaise a profité des sessions de roulage réservées à l’industrie automobile. Ces créneaux permettent aux constructeurs de réserver un tour gratuit et de parcourir la Nordschleife en toute autonomie et ils permettent d’enregistrer des temps de référence sur cette piste mythique.

Un tour de piste en moins de 7 minutes

L’objectif pour la marque et le Gazoo Racing (entité sportive de Toyota) est que la Toyota GR GT munie du pack « Piste » puisse boucler le tour de la Nordschleife en moins de 7 minutes. L’équipe japonaise s’en est approchée de près à plusieurs reprises et la Toyota GR GT a peut-être même franchi cette barre des 7 minutes. Les tours rapides ont été réalisés avec des pneus Michelin Cup 2 R, aussi bien neufs que préchauffés. Mais on ne sait toujours pas si Toyota communiquera un jour un temps officiel pour la Toyota GR GT modifiée sur la Nordschleife. En plus des éléments aérodynamiques, cette auto est vraisemblablement modifiée au niveau des trains roulants et du châssis qui doit être plus rigide. Quant au moteur, il n’est pas sûr que le bloc V8 4,0 litres biturbo associé à un moteur électrique soit modifié. Il devrait toujours afficher 650 ch et un couple proche de 850 Nm. Ce pack « Piste » pourrait être présenté à la fin de l’année.