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Toyota Yaris 2

Ce hacker a trouvé comment rendre une Toyota Yaris presque invisible aux systèmes de surveillance

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

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Ce hacker a trouvé comment rendre une Toyota Yaris presque invisible aux systèmes de surveillance

Une Toyota Yaris de 2009 vient de réussir un exploit assez inattendu : devenir trop compliquée à comprendre pour une caméra de surveillance. Lors de la Def Con de Las Vegas, le chercheur en cybersécurité Bill Swearingen a recouvert la citadine d’un motif étonnant conçu pour perturber les systèmes de reconnaissance automatique.

Baptisé noRecognition, ce covering utilise des motifs dits « adversariaux », générés par intelligence artificielle. Après quelque 31 millions de tests, Swearingen affirme avoir fait passer sans détection la Toyota devant une caméra Flock. Celle-ci aurait bien filmé l’auto, mais sans parvenir à l’identifier comme un véhicule. L’enjeu dépasse la simple lecture de plaque : les dispositifs Flock peuvent théoriquement reconnaître marque, modèle, couleur, carrosserie ou encore certains accessoires. Le camouflage cherche donc à tromper directement cette analyse visuelle. Une démonstration prometteuse, mais qui reste pour l’instant limitée à un seul essai public.

Ce hacker a trouvé comment rendre une Toyota Yaris presque invisible aux systèmes de surveillance

Un pirate de la route aguerri

D’autres techniques existent déjà à son palmarès notamment un autocollant transparent capable de rendre une plaque difficilement lisible par les logiciels tout en restant parfaitement compréhensible pour l’œil humain. Une guerre entre caméras et petits malins qui ne fait que commencer.

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La Toyota Yaris est, avec sa grande sœur la Corolla, ou la Honda Civic, une des japonaises les plus connues en France. Parce qu'elle s'y vend très bien, mais aussi, et surtout il faut le dire, parce qu'elle y est fabriquée, depuis 2001, dans l'usine du constructeur à Onnaing, près de Valenciennes. La première génération a beaucoup plu, de part sa compacité, ses aspects pratiques, ses mécaniques pétillantes, mais aussi pour sa robustesse et sa fiabilité, réputées sans faille (pas forcément vrai). La deuxième génération, celle dont nous allons parler ici, a pris le relais fin 2005. Elle existe en 3 et 5 portes, et une version sportive TS a vu le jour en 2007. Elle reprend les astuces de modularité de la première génération avec une banquette coulissante, et reste toujours compacte, à mi-chemin entre une mini citadine et une citadine polyvalente. En terme de fiabilité, elle a connu quelques soucis, mais rien de trop grave ou épidémique. Avec l'apparition de la dernière génération sur le marché, les cotes en occasion ont un peu baissé.

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