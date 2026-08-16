Ce hacker a trouvé comment rendre une Toyota Yaris presque invisible aux systèmes de surveillance

Une Toyota Yaris de 2009 vient de réussir un exploit assez inattendu : devenir trop compliquée à comprendre pour une caméra de surveillance. Lors de la Def Con de Las Vegas, le chercheur en cybersécurité Bill Swearingen a recouvert la citadine d’un motif étonnant conçu pour perturber les systèmes de reconnaissance automatique.

Baptisé noRecognition, ce covering utilise des motifs dits « adversariaux », générés par intelligence artificielle. Après quelque 31 millions de tests, Swearingen affirme avoir fait passer sans détection la Toyota devant une caméra Flock. Celle-ci aurait bien filmé l’auto, mais sans parvenir à l’identifier comme un véhicule. L’enjeu dépasse la simple lecture de plaque : les dispositifs Flock peuvent théoriquement reconnaître marque, modèle, couleur, carrosserie ou encore certains accessoires. Le camouflage cherche donc à tromper directement cette analyse visuelle. Une démonstration prometteuse, mais qui reste pour l’instant limitée à un seul essai public.

Un pirate de la route aguerri

D’autres techniques existent déjà à son palmarès notamment un autocollant transparent capable de rendre une plaque difficilement lisible par les logiciels tout en restant parfaitement compréhensible pour l’œil humain. Une guerre entre caméras et petits malins qui ne fait que commencer.