Etudiants, jeune permis : quelle citadine à petit prix s'offrir pour la rentrée ?

S’offrir une voiture avec un budget serré, la tache est loin d’être évidente. Les professionnels ne se bousculent pas vraiment pour proposer ce type de bien, puisque les marges sont infimes. La plupart des modèles proposés appartiennent donc à des particuliers.

Cela peut comporter plus de risques, faute de garantie la plupart du temps, mais les vérifications à effectuer sont globalement les mêmes. Du point de vue de la carrosserie, les éléments doivent tous être bien alignés, sans différences de teinte. Si c’est le cas, l’auto a peut-être subi un choc avec un changement de pièces. Ne pas hésiter non plus à inspecter les longerons dans le coffre, sous le capot moteur et en dessous de la voiture.

Bien sûr, une fuite (d’huile, de liquide de refroidissement) doit aussitôt vous alerter. Quant à l’état de l’intérieur, il se peut que le modèle soit un peu fatigué, surtout lorsqu’il s’agit d’une citadine dont les plastiques sont souvent d’une qualité basique.

Il faut également privilégier un exemplaire qui présente le maximum de factures. Dénicher un carnet d’entretien complet s’avérera certainement difficile, mais un entretien effectué en temps et en heure, documenté par des factures, est gage d’une meilleure fiabilité.

Enfin, un rapport Histovec permettra de vérifier la concordance avec les différents propriétaires et les passages au contrôle technique.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Au besoin il y a toujours la "check-list occasion" de Caradisiac pour vous aider à repérer les brebis galeuses.

Des crédits à taux préférentiel En marge de ce guide d’achat, nous nous sommes intéressés aux crédits auto de type étudiant. Ils permettent de rallonger un peu le budget, pour ceux qui seraient un peu "justes"... Plusieurs banques proposent ainsi des offres avantageuses à l’image de la Société Générale qui propose un taux préférentiel de 4,85 % pour un montant maximum de 7 000 €, qui s’adresse aux 18-29 ans. Le Crédit Mutuel fait un peu mieux avec un taux de 4,70 % pour les 18-27 ans. Le CIC va encore plus loin : taux de 4,45 % pour 5 000 € sur 48 mois. En moyenne, un crédit auto classique dépasse 5 % de taux. Concernant les assurances, il n’y a pas de secret, il faut faire jouer la concurrence au maximum en comparant les devis.



Les polyvalentes, star du marché

Pour ce guide d’achat, nous nous sommes concentrés sur les modèles de la catégorie des polyvalentes, selon deux exemples de prix : 5 000 € et 3 500 €. Grâce à leurs mensurations et leur carrosserie à cinq portes, les Renault Clio et autre Ford Fiesta permettent de tout faire, ou presque.

Si le diesel est de moins en moins couru en neuf, il est toujours très représenté sur le marché de l’occasion, surtout pour des modèles datant de plus de dix ans. À prix équivalent, ils sont souvent plus kilométrés avec parfois 250 000 km au compteur. Si, la consommation est toujours à mettre au crédit de cette motorisation, l’écart de prix à la pompe est désormais mince. Surtout, le risque de panne est plus élevé avec de gros kilométrages.

Lorsque possible, suivant le nombre d'exemplaires disponibles sur le marché, nous avons pris comme exemple des versions à essence. Pour dénicher un modèle qui fonctionne au sans-plomb, il faut garder à l’esprit qu’il va très certainement falloir se déplacer, parfois loin.

La petite Citroën, apparue en 2009, présente toujours une ligne à la bouille sympathique. De plus, elle se révèle très confortable grâce à ses suspensions conciliantes, mais ce n’est pas celle qui offre le plus d’espace, notamment à l’arrière. Le coffre n’est pas des plus pratiques non plus avec son plancher bas. En revanche, son volume reste correct. Dernier point, la fiabilité de cette auto est dans l’ensemble bonne, il faut toutefois être vigilant avec la distribution des moteurs VTi jusqu’en 2009.

Ce que l’on peut trouver :

Pour 5 000 €

C3 III 1.4 HDi 70 ch Collection de 2010 et 150 000 km

C3 III 1.4 HDi 70 ch Collection de 2010 et 150 000 km Pour 3 500 €

C3 II 1.4 75 ch Pack Ambiance de 2004 et 145 000 km

Retrouver les annonces de la Citroën C3 sur le site de La Centrale

Cette génération de Fiesta a profité de nombreuses améliorations. En plus d’un design fort, son châssis est largement à la hauteur de la concurrence, le confort est d’un bon niveau, la finition est plutôt correcte et l’équipement complet, comme souvent chez Ford. Et pour ne rien gâcher, elle offre une bonne tranquillité d’utilisation. Avec un budget de 5 000 € maximum, la génération précédente est également disponible, mais ses prestations sont un cran en dessous.

Ce que l’on peut trouver :

Pour 5 000 €

Fiesta V 1.4 TDCi 70 ch Trend de 2008 et 140 000 km

Fiesta V 1.4 TDCi 70 ch Trend de 2008 et 140 000 km Pour 3 500 €

Fiesta IV 1.6 100 ch Senso de 2004 et 130 000 km

Retrouver les annonces de la Ford Fiesta sur le site de La Centrale



La 207 est incontournable sur le marché, avec une offre très large. Sa ligne a séduit, tout comme le comportement routier et l’agrément de conduite général qu’elle distille. Il faut tout de même prendre en compte qu’elle est un peu lourde et met à mal les mécaniques essence peu puissantes. Dans l’habitacle, sa présentation est plutôt soignée, mais l’espace est un peu compté à l’arrière et dans le coffre. Côté fiabilité, le tableau n’est pas parfait à cause de soucis électroniques et de distribution sur les moteurs VTi.

Ce que l’on peut trouver :

Pour 5 000 €

1.6 VTi 120 ch Premium Pack de 2009 et 160 000 km

1.6 VTi 120 ch Premium Pack de 2009 et 160 000 km Pour 3 500 €

1.6 HDi 90 ch Active de 2010 et 215 000 km

Retrouver les annonces de la Peugeot 207 sur le site de La Centrale



Comme la 207, la Clio est une star sur le marché de la seconde main. Lors de sa sortie, elle faisait preuve d’une réelle polyvalence. Bien présentée et finie, confortable, affublée d’un comportement sûr et offrant suffisamment d’espace, cette génération de Clio est une très bonne synthèse. Le nombre important d’exemplaires sur le marché permet de dénicher plus facilement la version voulue, et cette Renault est globalement écartée des gros soucis de fiabilité.

Ce que l’on peut trouver :

Pour 5 000 €

1.2 75 ch Pack Clim Dynamique de 2006 et 125 000 km

1.2 75 ch Pack Clim Dynamique de 2006 et 125 000 km Pour 3 500 €

1.2 75 ch Authentique de 2010 et 190 000 km

Retrouver les annonces de la Renault Clio III sur le site de La Centrale



Impossible de ne pas évoquer la Twingo lorsque l’on évoque des modèles économiques. Cette deuxième génération, basée sur sa grande sœur la Clio, cache bien son jeu. En plus de proposer de l’espace pour quatre, grâce notamment à ses deux sièges arrière coulissant, sa présentation est originale et correctement finie. Surtout, son comportement routier permet de prendre la route sans aucun a priori. Pour couronner le tout, ses prix sont plutôt attractifs et sa fiabilité d’un bon niveau.

Ce que l’on peut trouver :

Pour 5 000 €

1.2 75 ch Helios de 2009 et 120 000 km

1.2 75 ch Helios de 2009 et 120 000 km Pour 3 500 €

1.2 75 ch Expression de 2009 et 185 000 km

Retrouver les annonces de la Renault Twingo II sur le site de La Centrale

Volkswagen Polo IV La fourmi de Volkswagen est une valeur sûre dans la catégorie, si bien que certains n’hésitent pas à surévaluer leur auto. Bien comparer les annonces est donc conseillé. Comme souvent, chez le constructeur allemand, la Polo profite d’une belle habitabilité, de rangements pratiques et d’un coffre logeable. En revanche, il faut composer avec une insonorisation un peu légère et un confort ferme. Enfin, sa fiabilité, en essence, est plutôt d’un bon niveau. Ce que l'on peut trouver : Pour 5 000 €

1.4 80 ch Confortline de 2009 et 145 000 km Pour 3 500 €

1.2 64 ch Confort de 2003 et 175 000 km

Retrouver les annonces de la Volkswagen Polo IV sur le site de La Centrale



1.2 75 ch Expression de 2009 et 185 000 km Retrouver les annonces de la Renault Twingo II sur le site de La Centrale

Et aussi...

Nous avons détaillé les modèles les plus représentatifs sur le marché. Mais bien sûr, ils ne sont pas les seuls choix. Ainsi, la Dacia Sandero rentre dans le critère de la voiture à prix réduit, mais il s’agit de la première génération dont les prestations sont un cran en dessous (finition, insonorisation, tenue de route…) même si son habitabilité est très appréciable. À noter également qu’elle n’est pas moins chère que ses concurrentes détaillées ci-dessus.

Il existe aussi l’Opel Corsa de quatrième génération (2006 – 2015) dont le confort, l’agrément de conduite et le comportement routier, avant 2010, n’est pas au niveau. Quant à la Seat Ibiza (2008 – 2017), elle ne présente pas de véritable défaut hormis un confort de suspension ferme, qui fatigue rapidement. Les places arrière sont également un peu justes.

Quant à la Toyota Yaris (2005 – 2011), elle présente un gabarit bien adapté en ville, des rangements pratiques et la banquette coulissante permet d’augmenter le volume du coffre au besoin. Il faut tout de même composer avec un amortissement ferme et une finition légère.

Enfin, on peut évoquer les Citroën C1, Peugeot 107 ou encore Toyota Aygo, qui jouent dans une catégorie inférieure. Ce ne sont pas de mauvaises autos, mais elles sont principalement destinées à rouler en milieu urbain. Leur capacité sur route (puissance et comportement) se trouve rapidement dépassée.