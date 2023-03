Toyota Yaris : la plus française des japonaises fête son 10 millionième exemplaire !

Dix millions d'exemplaires. Peu de modèles peuvent se targuer d'avoir atteint ce chiffre de production. Mais la Toyota Yaris, qui en est à sa quatrième génération, vient de l'atteindre hier jeudi 30 mars 2023. Et cet exemplaire symbolique est sorti de l'usine française du constructeur japonais, sise à Onnaing, près de Valenciennes, dans le département du Nord (59). Il est d'ailleurs destiné à un client français, et se pare d'une carrosserie "gris chrome" avec toit noir, d'une finition GR Sport et d'une motorisation hybride, comme 90 % de la production de Yaris à l'heure actuelle.

Si elle n'est plus le modèle le plus fabriqué dans notre pays, puisque c'est actuellement sa version SUV, le Yaris Cross, qui lui a ravi le titre, elle l'a été 7 années sur les 10 qui viennent de s'écouler. Une véritable success story pour cette citadine, dont la première génération est sortie en 1999, avec pour principe d'en offrir beaucoup, dans un petit gabarit. Une mission réussie.

Elle n'a cependant pas toujours été fabriquée en France (elle a toujours "aussi" été fabriquée ailleurs, Brésil, Japon, Chine, Taïwan, République Tchèque...), car ce n'est qu'en 2001 que le modèle rejoint les chaînes de l'usine française. Initialement, il était prévu d'en fabriquer 150 000 par an. Mais devant la demande forte et croissante, les capacités de production des chaînes de montage ont été musclées, passant à 180 000 exemplaires dès 2002, puis en 2004, l'usine doit passer aux 3 huit pour satisfaire tous les bons de commande.

L'usine d'Onnaig la plus productive de France en 2022

En 2007, ce sont 260 000 exemplaires de la Yaris 2 qui sortent de chaîne, un record. En 2022, le site de production du géant japonais devient le plus productif de France, avec plus de 255 584 unités fabriquées, passant ainsi devant le site de Stellantis à Sochaux. Tout un symbole.

Et en 2012, la sortie de la Yaris 3 hybride relance les ventes de belle façon. Aujourd'hui, la Yaris hybride représente en France 90 % des bons de commande.

Depuis 2001, le site d'Onnaig aura fabriqué un peu plus de 50 % du volume total de Yaris au niveau mondial, ce qui justifie qu'on qualifie la Yaris de "plus française des japonaises".

De plus, les 1 500 emplois créés promis en 2001 sont devenus 5 000 aujourd'hui, boostant le bassin d'emploi de la région.

Jim Crosbie, président de Toyota Motor France, enfonce enfin le clou lors de la cérémonie qui a eu lieu hier : "on est capables de faire 290 000, voire 300 000 [Yaris et Yaris Cross, n.d.l.r], si la demande est là".

Aujourd'hui, il sort déjà de l'usine une Yaris toutes les 58 secondes, en plus de celles produites ailleurs ! Le compteur continue donc de tourner, et vite. C'est parfaitement mérité à notre avis, la Yaris étant une excellente citadine au sein de sa catégorie.