Rétromobile 2023 : On a amené la nouvelle Porsche 911 GT3 RS

L’aventure débute au Mans par une froide matinée de janvier. Nous sommes au Porsche Experience Center du circuit où vient d’être livrée une toute nouvelle 911 GT3 RS Vert Python. La machine va littéralement affoler tous les jeunes fans d’automobile présents dans la région, dont certains n’hésiteront pas à venir sur le parking du centre Porsche pour immortaliser la bête avec leurs smartphones. Il faut dire qu’avec son gigantesque aileron arrière désormais plus haut que le pavillon de toit, cette version extrême de la 911 type 992 impressionne tout le monde.

Notre mission ? Passer au volant de l’auto pour l’amener à Paris : Porsche France prévoit de l’exposer sur son stand au salon Rétromobile. L’odomètre de la voiture n’affiche que 23 kilomètres, le thermomètre affiche -2 degrés Celsius, les bords de la route sont bourrés de neige et il y a du verglas sur le tarmac. Idéal pour partir en balade avec une sportive radicale chaussée de pneus semi-slick ! Autant dire que nous l’avons conduite comme une gentille familiale diesel jusqu’à Paris et ça tombe bien, il se trouve que l’auto fait preuve d’un relatif confort quand on ne joue pas avec toutes les molettes du volant. Bon, on a quand même pris le soin d’écouter un peu le timbre de son flat-six atmosphérique en mode Track et tout ce qu’on peut vous dire, c’est qu’elle chante bien mieux que la 992 GT3 « tout court ». Cet exemplaire sera exposé au salon et il ne sera pas tout seul.

A côté de lui, on trouvera en effet la mythique Carrera 2.7 RS, le Graal absolu des 911 qui lançait en 1972 la lignée de ces versions extrêmes dont la 992 GT3 RS est la digne héritière. Mais aussi un exemplaire de la 911 Dakar, cette inédite déclinaison tout-terrain de la sportive allemande capable de s’aventurer loin des sentiers battus.

D’autres 911 intéressantes

Ce n’est pas tout : Porsche France et les clubs de la marque montreront aussi d’autres anciennes 911 très intéressantes elles aussi. Une 911 2.0 litres de 1965, mais aussi une 911 3.2 litres Clubsport ainsi qu’une 993 3.2 litres Clubsport distinguées dans les concours de restauration de Porsche Classic. Crédit photos : Eddy Clio