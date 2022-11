La nouvelle Porsche 911 Dakar veut vous faire passer l'envie d'acheter un Cayenne

La voilà donc, cette fameuse 911 Dakar que Porsche montrait depuis quelques jours dans la boue et le sable du désert. Présentée officiellement à l'occasion du salon de Los Angeles, cette version inédite de la célèbre sportive allemande s'inspire des 911 préparées pour les rallye-raids dès la fin des années 70 et plus spécifiquement, des machines victorieuses au Dakar dès 1984. Le constructeur allemand pousse d'ailleurs le vice jusqu'à proposer une livrée bi-colore spéciale en option (à plus de 26 000€ !), singeant les couleurs de la 911 type 953 reine du Dakar 1984. Le nom de la marque de cigarette figurant sur ses portières a juste été remplacé par « Roughroads » (« routes difficiles » en Français).

Profitant de suspensions et de soubassements renforcés pour lui permettre de ne plus se limiter du tout aux seules routes de bitume, cette nouvelle 911 Dakar ressemblerait à une machine d'un film d'action post-apocalyptique si elle n'était pas aussi bien finie. Sa garde au sol augmente de 5cm par rapport à celle d'une 911 Carrera et un système de « lift » permet de la monter de 3 cm supplémentaires jusqu'à la vitesse de 170 km/h. Sinon, cette 911 haute sur pattes pourra atteindre 240 km/h avant le déclenchement de la bride électronique. Moins rapide qu'un Macan ou un Cayenne, elle renonce à s'approcher des 300 km/h à cause de ses pneus tout-terrain montés de série (des Pirelli Scorpion). Mais il sera possible de les remplacer par des pneus plus classiques.

480 chevaux et un 0 à 100 km/h en 3,4 secondes

Grâce à un flat-six 3,0 litres bi-turbo de 480 chevaux et 570 Nm (repris de la 911 Carrera GTS), cette 911 Dakar revendique des accélérations de pointe avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,4 secondes grâce à ses quatre roues motrices. Elle ne pèse que 10 kilos de plus que la 911 GTS (masse à vide de 1 605 kg) en raison de la suppression des sièges arrière et disposera de deux nouveaux modes de conduite inédits, le « Rally » et le « Off Road ». D'après Porsche, sa garde au sol et ses angles d'attaque « rivalisent avec ceux de véritables SUV ». On a hâte de voir jusqu'où cette 911 Dakar est capable d'aller mais attention, elle coûtera cher et il n'y en aura pas pour tout le monde : limitée à 2500 exemplaires au total, elle se négociera à partir de 226 689€ chez nous.