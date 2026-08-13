Disparition d’une figure majeure de l’automobile : l’homme qui avait osé lancer la Prius est décédé

L’ancien président de Toyota, Hiroshi Okuda, à qui l’on attribue notamment le soutien au projet de la Prius et la transformation du constructeur en l’entreprise qu’il est aujourd’hui, est décédé à l’âge de 93 ans. Le constructeur japonais a confirmé son décès à l’AFP, confirmant ainsi les informations de la presse locale. Toutefois, aucun détail supplémentaire n’a été communiqué par Toyota.

Ce dernier a pris la tête de l’entreprise en tant que président de Toyota en 1995 et l’a dirigée jusqu’en 2006. Durant ses 11 années à la tête du groupe, Okuda a notamment soutenu le projet de la Prius, devenue la première voiture hybride de série produite à grande échelle dans le monde.

Des projets soutenus à tout va

Lorsqu’il était à la tête de Toyota, Hiroshi Okuda n’a pas seulement soutenu le projet de la Prius, à une époque où l’idée de voir l’électrique s’imposer comme un marché de masse paraissait encore irréaliste. Au contraire, il a fait bien plus.

Il a notamment soutenu le projet du RAV4, un SUV compact encore inédit à l’époque. Mais ce n’est pas tout : il a également supervisé l’ouverture d’usines à l’étranger, pavant la voie qui allait permettre au groupe nippon de dépasser l’américain General Motors pour devenir le premier constructeur mondial en termes de véhicules vendus.

Un changement de direction radical

Sous sa direction, Toyota a radicalement changé. « Chacun est différent. Mais ce que je peux dire de Toyota, c’est qu’avant que je ne devienne président, l’entreprise était considérée comme très conservatrice, donc j’ai essayé de nous rendre plus agressifs », déclarait-il au quotidien américain The New York Times en 1998.

L’entreprise est ainsi passée d’un constructeur en difficulté à un leader du marché de l’hybride. Aujourd’hui, ce secteur connaît un regain de popularité auprès de clients rebutés par les prix élevés des véhicules 100 % électriques et par le coût important du carburant.