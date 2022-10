Maxi-fiche occasion Toyota Prius 4 : toujours aussi fiable ?

En bref

La Toyota Prius est en quelque sorte l'archétype de la voiture hybride. C'est elle qui a défriché ce nouveau mode de carburation, et qui a été la première fabriquée en grande série, dès 1996. La quatrième génération, dont il est question ici, vient tout juste de tirer sa révérence, sur un bilan bien moins flatteur que les précédentes.

Il faut dire que les générations 1, 2 et 3 étaient quasi seules sur le marché de l'hybride, mais que cette dernière génération a dû faire faire à plus de concurrence, bien plus diversifiée d'ailleurs, y compris au sein même de Toyota. Et son style très particulier n'a pas aidé, il est vrai. Celui de la version hybride rechargeable, toujours disponible sur ce 4e opus, est plus sympathique, au demeurant.

Pour autant, c'est une excellente auto. Améliorée sur tous les points par rapport à la précédente. Plus efficiente, plus équipée, plus confortable, mieux insonorisée et gérée au niveau de son fonctionnement hybride, plus habitable également, avec notamment un volume de coffre majoré.

Et en matière de fiabilité, elle reste une des meilleures, ce qui est toujours un des gros bons points du modèle. Les prix, eux, sont plutôt doux pour un modèle hybride, même s'ils restent élevés dans l'absolu, vu le succès des modèles qui consomment peu en ce moment.

Pour ceux qui acceptent le physique particulier de la Prius 4, elle est en tout cas un excellent choix en seconde main.