Tout un symbole : pionnière des voitures hybrides, la Toyota Prius vient de disparaître

A l’époque du lancement de la toute première Toyota Prius en 1997, le concept technologique du constructeur japonais ressemblait à une véritable révolution : pour la première fois depuis la création de l’automobile, un grand constructeur parvenait à proposer en grande série un groupe motopropulseur combinant un bloc thermique et un générateur électrique pour un prix raisonnable. Le but ? Réduire la consommation de l’ensemble, surtout en milieu urbain.

La première Prius a été un succès et a finalement incité les autres constructeurs automobiles à embrasser progressivement cette technologie au fil des années et des décennies. Aujourd’hui, le « full hybride » non rechargeable est généralisé sur l’ensemble de la gamme de Toyota sur notre marché. Ce système se retrouve aussi chez de nombreuses autres marques automobiles, y compris les enseignes chinoises (avec une technologie parfois légèrement différente dans le détail).

La Prius n’a plus lieu d’être

Cette généralisation de la technologie hybride sur notre marché a fini par nuire à la compétitivité de la Prius : puisque la plupart des voitures actuelles disposent d’une motorisation électrifiée (au moins à 48 volts sinon plus), quel intérêt de choisir ce modèle désormais moins spacieux et plus cher que les produits concurrents ?

En France (et dans le reste de l’Europe), Toyota avait d’ailleurs décidé de ne commercialiser que la version à hybridation rechargeable de sa Prius de cinquième génération lancée en 2023, la condamnant à de faibles volumes de ventes à cause de son prix beaucoup plus élevé que celui de sa variante « full hybride » toujours proposée ailleurs dans le monde.

Disparue « à la commande usine » du catalogue français au dernier mois de mars, elle n’est même plus disponible en stock à l’heure où nous écrivons ces lignes. Il n’est donc plus possible d’acheter une Toyota Prius neuve, modèle qui aura duré chez nous 25 ans (elle était arrivée en France au moment de son passage à la seconde génération en 2001). La Prius de cinquième génération continuera sa carrière dans d’autres marchés comme celui des Etats-Unis mais compte tenu de l’évolution du marché et de cette généralisation de la technologie hybride (y compris chez Toyota), il n’est même pas sûr que la marque investisse pour développer une sixième génération après la fin de carrière de la Prius actuelle.