Cette Lamborghini Gallardo vaut moins de 15 000 euros, mais il y a un piège
Une Pontiac Fiero déguisée en Lamborghini Gallardo vient d’apparaître à la vente pour 14 000 dollars outre-Atlantique. Sous ses airs de supercar italienne se cache pourtant un modeste quatre cylindres de seulement 98 ch.
La Pontiac Fiero possède un talent que ses ingénieurs n’avaient probablement pas prévu : servir de matière première à d’improbables répliques de supercars. Cette fois, un exemplaire tente de se faire passer pour une Lamborghini Gallardo et s’affiche sur eBay à 14 000 dollars (soit environ 12 000 € au cours actuel).
Il faut toutefois être assez myope pour tomber dans le panneau. Malgré une réalisation qui semble soignée, les proportions trahissent immédiatement la Pontiac : museau trop long, optiques énormes, petites roues et poupe façon fastback. La carrosserie dorée associée à un toit, un capot moteur et un aileron noirs traduit néanmoins de beaux efforts. À bord, sièges en cuir brodés du taureau Lamborghini, volant spécifique, sono Alpine et caméras complètent la réalisation.
Un bloc basique
Sous le costume italien, aucun V10 ne viendra malheureusement réveiller le voisinage. La Fiero conserve son quatre cylindres 2,5 litres central de 98 ch associé à une boîte manuelle. Avec 90 100 km au compteur, le vendeur indique dans l’annonce que la voiture est en excellent état. Reste à trouver quelqu’un prêt à dépenser l’équivalent de 12 000 euros pour une Gallardo ayant oublié environ 400 chevaux en chemin.
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