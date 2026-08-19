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Lamborghini Gallardo

Cette Lamborghini Gallardo vaut moins de 15 000 euros, mais il y a un piège

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

5  

Une Pontiac Fiero déguisée en Lamborghini Gallardo vient d’apparaître à la vente pour 14 000 dollars outre-Atlantique. Sous ses airs de supercar italienne se cache pourtant un modeste quatre cylindres de seulement 98 ch.

Cette Lamborghini Gallardo vaut moins de 15 000 euros, mais il y a un piège

La Pontiac Fiero possède un talent que ses ingénieurs n’avaient probablement pas prévu : servir de matière première à d’improbables répliques de supercars. Cette fois, un exemplaire tente de se faire passer pour une Lamborghini Gallardo et s’affiche sur eBay à 14 000 dollars (soit environ 12 000 € au cours actuel).

Il faut toutefois être assez myope pour tomber dans le panneau. Malgré une réalisation qui semble soignée, les proportions trahissent immédiatement la Pontiac : museau trop long, optiques énormes, petites roues et poupe façon fastback. La carrosserie dorée associée à un toit, un capot moteur et un aileron noirs traduit néanmoins de beaux efforts. À bord, sièges en cuir brodés du taureau Lamborghini, volant spécifique, sono Alpine et caméras complètent la réalisation.

Cette Lamborghini Gallardo vaut moins de 15 000 euros, mais il y a un piège

Un bloc basique

Sous le costume italien, aucun V10 ne viendra malheureusement réveiller le voisinage. La Fiero conserve son quatre cylindres 2,5 litres central de 98 ch associé à une boîte manuelle. Avec 90 100 km au compteur, le vendeur indique dans l’annonce que la voiture est en excellent état. Reste à trouver quelqu’un prêt à dépenser l’équivalent de 12 000 euros pour une Gallardo ayant oublié environ 400 chevaux en chemin.

Cette Lamborghini Gallardo vaut moins de 15 000 euros, mais il y a un piège
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