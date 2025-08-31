Il fait saisir la Lamborghini de sa mère à cause d'un excès de vitesse

Il arrive parfois que des bêtises prennent des proportions hors du commun. Par exemple, voici l'histoire insolite d'un conducteur âgé de 26 ans bien décidé à profiter du plein potentiel de la Lamborghini Gallardo Superleggera de sa mère. Une virée qui se termine de manière très coûteuse.

Le récit rapporté par la police de Vancouver via nos confrères de la publication américaine Carscoops concerne un excès de vitesse aux lourdes conséquences familiales. D'après les forces de l'ordre, le conducteur circule au moment du contrôle à la vitesse de 130 km/h dans une zone limitée à 80 km/h. Devant la gravité de son comportement sur la route, les agents saisissent la sportive et exigent le paiement d'une amende de 2500 dollars.

La Superleggera, une version taillée pour la piste

Pour mémoire, la Lamborghini Gallardo Superleggera apportait dans la gamme de la firme au taureau en 2007 une variante plus radicale de la GT de cœur de gamme. Grâce à l'emploi plus important du carbone, du magnésium et du titane, elle s'allégeait de 100 kilos sur la balance par rapport à la déclinaison standard. Un moteur V10 porté à 530 chevaux complétait l'ensemble.