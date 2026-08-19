La tentative de looping en gros SUV électrique chinois a d’abord été une catastrophe avant de réussir
Le Voyah Passion S, un gros et puissant SUV électrique commercialisé par le groupe Dongfeng, a tenté de faire un looping dans un tunnel exactement comme la Mercedes SLS AMG de Michael Schumacher en son temps. Et au début, rien ne s’est passé comme prévu !
Personne n’a oublié cette cascade très impressionnante : lorsqu’il pilotait pour l’écurie de Formule 1 Mercedes GP aux côtés de Nico Rosberg, Michael Schumacher avait été mis à contribution par le constructeur allemand pour une manœuvre très spectaculaire.
Le septuple champion du monde de Formule 1 s’est retrouvé au volant d’une Mercedes SLS AMG lancée dans un tunnel avec des parois spécialement aménagées. Elle avait réussi à effectuer un looping complet en passant par le plafond de l’édifice, avant de finir tranquillement sur ses roues de l’autre côté.
Voyah a voulu faire pareil
Voyah, une marque automobile ciblant un positionnement « premium » appartenant au groupe chinois Dongfeng, a voulu s’inspirer cette performance de Mercedes et de Michael Schumacher.
Le constructeur a organisé une tentative similaire dans un tunnel spécialement aménagé pour cela, avec un exemplaire du Passion S qui développe plus de 600 chevaux et pèse surtout plus de 2,5 tonnes.
La première tentative a été un échec !
Comme vous pouvez le constater dans la première vidéo ci-dessous, les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu lors de la première tentative : le Passion S camouflé s’est littéralement écrasé sur le sol au lieu de faire son looping jusqu’au bout !
Mais Voyah a finalement réussi à effectuer la manœuvre en intégralité lors d’une tentative ultérieure avec un exemplaire rouge, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Le conducteur situé au volant a dû avoir un peu peur si c’était la même personne que lors de la tentative ratée…
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