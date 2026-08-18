La vidéo ci-dessus a été publiée par des témoins de la scène en Floride, aux Etats-Unis. Elle montre un vieux pick-up Chevrolet Silverado dont le conducteur traverse un pont à vive allure, dans une situation étrange.

Il y a un feu au niveau de la benne du véhicule et c’est la raison pour laquelle il est très pressé. Son objectif ? Rejoindre l’avancée donnant accès à un point d’eau à quelques mètres de là pour y placer le pick-up et entreprendre une marche arrière.

Une technique pour éteindre le feu…

Le conducteur se positionne ainsi avec la voiture au niveau de l’accès à l’eau, avant de faire une marche arrière pour immerger progressivement le pick-up.

L’idée semble bonne sur le papier : éteindre le feu en plongeant la partie arrière du pick-up totalement embrasée et sauver ainsi le véhicule des flammes.

…Qui finit mal !

Hélas pour le propriétaire, les choses ne se passent pas comme prévu car le pick-up se retrouve totalement immergé dans l’eau. Le feu est éteint, donc, mais le véhicule sera probablement bon pour la casse après avoir coulé entièrement.

Et si vous avez de la peine pour le propriétaire, dites-vous que d’après le Sun qui rapporte cette histoire, il s’est retrouvé dans cette position après avoir monté un barbecue dans la benne du pick-up. Il a d’abord essayé de l’éteindre avec du sable avant, constatant l’échec de sa technique, d’opter pour cette solution.