Comment un simple détail esthétique peut coûter une plainte à Mercedes ?

En Californie, deux conducteurs de Mercedes-AMG ont été victimes de brûlures après s’être installés au volant de leur véhicule. Gabriel Lahijani et Karendeep « Karina » Bath affirment avoir été brûlés par le logo AMG, en métal et en relief, après que celui-ci a été chauffé par le soleil. Pour eux, il s’agit d’un défaut de conception, le logo étant « raisonnablement susceptible d’entrer en contact avec le haut du dos, le cou ou l’épaule d’un occupant », selon le document judiciaire déposé plus tôt cette semaine devant la division ouest du tribunal de district des États-Unis pour la Californie.

Après avoir exposé au soleil sa Mercedes-AMG Classe E de millésime 2026 qu’il avait louée, Gabriel Lahijani a subi des brûlures au premier et au deuxième degré, reproduisant la forme des lettres du logo AMG sur son dos, selon le diagnostic d’un dermatologue. Karina Bath a, elle aussi, été brûlée, mais à l’épaule. La marque du logo est apparue quelques jours plus tard.

Ils portent plainte et demandent une indemnisation

Les deux victimes souhaitent obtenir une importante indemnisation de la part de Mercedes. En plus de leur plainte, elles réclament le remboursement de « tous les frais médicaux ainsi que pour toute douleur, souffrance et détresse émotionnelle qu’ils pourront prouver au procès », selon l’Associated Press.

Mais ce n’est pas tout : elles demandent également que « Mercedes paie pour que d’autres propriétaires fassent retirer le logo de leurs voitures ».

Une affaire qui pourrait dépasser les deux seuls cas et s’étendre à d’autres propriétaires si la justice l’accepte, puisque l’action a été déposée sous la forme d’un recours collectif.