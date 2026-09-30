« Tout feu, tout flamme ». Le prototype de la future Mercedes-AMG GT Black Series a failli disparaître dans les flammes après une séance d’essai.

Le circuit du Nürburgring est une piste d’essai difficile pour tous les prototypes des constructeurs. Cette piste surnommée l’Enfer vert, par les pilotes, met à mal les autos qui empruntent les vingt kilomètres de la Nordschleife pour venir y tester leur tenue de route, leur freinage ou bien encore valider leurs systèmes électroniques d’aides à la conduite.

Parfois, un prototype maltraité peut se retrouver en panne sur le circuit, une pièce ayant cassé. Même si les pilotes d’essai sont des as du volant connaissant parfaitement les pièges du Nürburgring, une sortie de route n’est jamais à exclure. Mais en ce qui concerne le prototype de la future Mercedes-amg Gt Black Série, elle a réussi à quitter le circuit sans problème, c’est peu après que les choses se sont gâtées.

Des essais intensifs pour sécuriser l’auto de série

Lorsque le prototype de la future Mercedes-amg GT Black Series est sorti du circuit du Nürburgring, un peu d’essence, provenant d’une fuite au niveau du réservoir, s’est enflammée au contact des sorties d’échappement. De petites flammes ont commencé à lécher les flancs mais le pilote du prototype a continué de rouler (il n’est pas sûr qu’il ait vu l’incendie tout de suite) sur une distance d’environ deux kilomètres entre le circuit et le centre d’essai AMG où il a stoppé devant la barrière d’accès. Il y avait déjà de la fumée qui se dégageait de ce feu d’hydrocarbures qui a nécessité la prompte intervention du personnel du centre armé d’extincteurs afin de circonscrire l’incendie, des employés de l’usine du préparateur Manthey-Racing leur ont également prêté main-forte. Plus de peur que de mal heureusement, le pilote s’étant extrait sans difficulté de l’habitacle Mercedes-AMG GT Black Series qui une fois l’incendie éteint, a été rapatriée à Affalterbach où l’on va colmater la fuite et trouver une solution pour que ce genre d’incident ne se reproduise pas une fois la voiture mise en vente. Et c’est précisément pour cette raison que les prototypes sont soumis à des tests intensifs sur le Nürburgring avant le lancement officiel. Les pilotes, lors des essais sur circuit, sont chargés de pousser « à la limite » les prototypes afin de gérer dans un endroit sécurisé le moindre défaut du modèle essayé, puis de trouver une solution technique afin que le problème rencontré ne puisse survenir ultérieurement sur les modèles de série.

Un V8, sinon rien !

La future Mercedes-AMG GT Black Series est une version légèrement plus civilisée et immatriculée de la Mercedes-AMG GT3 qui est une véritable auto de course et participe à des compétitions de la catégorie GT3. Les deux autos sont difficiles à différencier, car elles disposent toutes deux des mêmes éléments aérodynamiques. Ainsi à l’avant on trouve un spoiler à la lèvre inférieure proéminente, sur les ailes sont disposées des ouïes de débourrage tandis que le capot reçoit une large prise d’air sur le capot. À l’arrière, on ne peut pas passer à côté du large aileron et d’un diffuseur plus qu’imposant. Sous son capot on devrait trouver un V8 qui ne devrait pas forcément être hybridé. Il devrait dépasser allègrement la puissance de 730 ch de la précédente génération. Comme cette dernière, la Mercedes-AMG GT Black Series devrait se frotter à la future Porsche 911 GT2 RS qui pourrait quant à elle, adopter un moteur flat six hybridé.