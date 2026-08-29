Sur le circuit du Nürburgring, la marque sportive Mercedes-AMG s’essaie à la conduite autonome avec un coupé Mercedes-AMG GT 63

Profitant des conditions idéales (soleil et piste sèche) dans le Massif de l’Eifel, AMG a amené sur la piste de Nordschleife, une Mercedes-amg Gt 63 un peu particulière, puisque cette auto était équipée d’un système de conduite autonome. Un équipement qui est très sophistiqué lui permettant de rouler sur la piste sans l’intervention sur le volant d’un conducteur.

Afin d’effectuer les essais en toute sécurité, cette auto était munie de trois instruments de mesure sur le toit, permettant de cartographier les 20,832 kilomètres de la piste allemande. Cette opération a duré pas loin d’une heure, avec 25 minutes pour cartographier la piste en laissant la voiture rouler du côté droit et 25 minutes avec la voiture roulant du côté gauche.

Un conducteur présent en cas de défaillance du système

Ce n’est qu’après avoir correctement cartographié la boucle Nord du circuit du Nürburgring sur toutes les coutures, que Mercedes-amg à laisser sa Mercedes-AMG GT63, emprunter la piste de manière autonome. Il y avait deux personnes à bord, dont une se trouvait derrière le volant et qui, on le distingue bien sur les photos, laissait les mains assez éloignées du volant tout en étant prête à parer à toute éventualité, si le système de conduite autonome avait un « raté ». Dans ce cas, le conducteur aurait repris la maîtrise du véhicule en intervenant directement sur le volant et sur les freins du véhicule. Cette intervention n’a pas été nécessaire et la voiture a roulé à une allure relativement modérée en réalisant un tour de la Nordschleife en un peu moins de 20 minutes. La marque Mercedes-AMG était visiblement là pour tester son système de conduite autonome et pas pour réaliser un record sur cette piste mythique.

Record en vue ?

Avec un peu moins de 20 minutes au tour, la Mercedes-AMG GT 63 « autonome » est bien loin du temps de référence réalisé par une autre voiture autonome, la Xiaomi YU7 GT qui a réalisé un tour de la Nordschleife il y a quelques mois en 10 minutes 29,483 secondes. Malgré une allure moins soutenue que celle de la Xiaomi, l’équipe de Mercedes-AMG semblait très satisfaite de cet essai sur le circuit, une fois la voiture est rentrée au stand. Le staff de chez AMG a alors examiné et analysé les données enregistrées par le véhicule et le logiciel a été programmé pour un second tour qui s’est avéré plus rapide de plusieurs minutes. Cependant, Mercedes-AMG a joué la carte de la prudence et si une tentative de record « autonome » devait avoir lieu, ce serait lors d’un prochain essai sur le circuit du Nürburgring.