Avant sa présentation le 17 octobre 2026, le grand SUV d’AMG que la marque d’Affalterbach développe en interne poursuit ses essais routiers en Allemagne.

Pour le moment, le futur grand SUV de la marque AMG poursuit ses tests d’évaluation. Mais sa présentation n’est qu’une question de jours puisqu’il a été indiqué qu’AMG dévoilera son modèle le 17 octobre 2026 à Stuttgart. La marque a d’ailleurs indiqué que les premières livraisons de ce modèle sont d’ores et déjà prévues pour le début de l’année prochaine.

Il faut dire que ce modèle sous la forme de prototypes a entamé ses essais de mise au point et de validation depuis de longs mois. Car pour AMG, division sportive de Mercedes et désormais constructeur à part entière, l’arrivée de ce modèle électrique doit marquer les esprits par son style et surtout par ses performances, digne d’un modèle sportif.

Un SUV qui se veut le plus aérodynamique possible

Le prototype futur grand SUV d’AMG photographié par nos chasseurs de scoop est encore très camouflé. Malgré tout, ce camouflage n’empêche pas de découvrir l’allure générale du véhicule qui est très dynamique. Ainsi les proportions du modèle qui est très long et d’une hauteur limitée lui permettent d’afficher un profil élégant avec cette ligne de toit qui s’incline vers l’arrière et des surfaces vitrées dont la hauteur est réduite. Tout est fait pour que ce modèle affiche une ligne aérodynamique la plus efficace possible. Les voies larges à l’avant comme à l’arrière, les extensions d’ailes et les épaules marquées renforcent l’impression de sportivité tout comme ses roues de 22 pouces associées à des pneumatiques Pirelli PZero. Pour son GT SUV, AMG ne fait pas les choses à moitié et veut dépasser sur le plan du comportement routier et des performances tous les autres SUV de la gamme du constructeur allemand, modèles Mercedes-amg compris.

Une puissance de 1 169 ch est envisagée

Si la fiche technique de ce grand SUV sportif est encore tenue secrète par AMG, on possède déjà quelques informations techniques sur ce modèle. On peut pour cela reprendre quelques éléments de l’AMG GT Coupé quatre portes dévoilée cette année. En effet, comme ce coupé, le grand SUV reprend la plateforme AMG.EA spécialement étudiée pour les nouveaux modèles électriques d’AMG. Cette plateforme dispose d’une architecture électrique 800 volts dont la puissance de recharge est de 600 kW. Cette base technique reçoit une grosse batterie de 106 kWh dotée d’un système de refroidissement individuel des cellules afin de conserver des performances stables lorsque l’auto est poussée à la limite sur un circuit. Le véhicule ainsi équipé devrait disposer d’une autonomie de 700 km. Quant à la puissance de ce grand SUV, si on se réfère à celle du coupé, elle pourrait être de l’ordre de 1 169 ch pour la version la plus puissante grâce à l’utilisation de trois électromoteurs à flux axial, dont l’un est placé à l’avant et les deux autres à l’arrière. Attendons le 17 octobre pour en savoir un peu plus sur ce modèle « born in Affalterbach » aux performances hors-norme.