Il fusionne une Lamborghini et une Jeep puis nomme sa voiture Jeeporghini

Il existe des préparations que personne n’a réclamées, mais qui deviennent soudain indispensables une fois découvertes. Le « Jeeporghini » appartient à cette catégorie : une réplique de Lamborghini Countach installée sur le châssis d’un Jeep Wrangler YJ de 1995. L’engin est l’œuvre de Kyle -un préparateur basé en Caroline du Nord- qui a récupéré une imitation de la sportive italienne construite comme souvent sur une Pontiac Fiero.

Après avoir retiré sa carrosserie en fibre de verre, Kyle a dépouillé le Wrangler de son capot, de son pare-brise et d’une partie de sa structure. Coup de chance : les empattements étaient suffisamment proches pour permettre ce mariage contre nature. À l’avant, la calandre verticale et les phares rectangulaires du Jeep semblent désormais jaillir de la silhouette dessinée façon Marcello Gandini, tandis qu’un pare-buffle tubulaire complète cet attentat esthétique.

Un bloc Jeep

Perchée sur des ponts rigides et d’énormes pneus tout-terrain, la fausse Countach abandonne évidemment son moteur central pour la mécanique à quatre roues motrices du Wrangler. Une peinture beige soulignée de traits réalisés à la main façon bande dessinée accentue encore son allure improbable.