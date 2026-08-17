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Jeep Wrangler

Il fusionne une Lamborghini et une Jeep puis nomme sa voiture Jeeporghini

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

8  

Quand une réplique de Lamborghini Countach rencontre un Jeep Wrangler, le résultat défie à peu près toutes les conventions automobiles. Ce drôle de croisement réalisé outre-Atlantique transforme l'engin tout-terrain en sorte de supercar perchée aussi absurde que fascinante.

Il fusionne une Lamborghini et une Jeep puis nomme sa voiture Jeeporghini

Il existe des préparations que personne n’a réclamées, mais qui deviennent soudain indispensables une fois découvertes. Le « Jeeporghini » appartient à cette catégorie : une réplique de Lamborghini Countach installée sur le châssis d’un Jeep Wrangler YJ de 1995. L’engin est l’œuvre de Kyle -un préparateur basé en Caroline du Nord- qui a récupéré une imitation de la sportive italienne construite comme souvent sur une Pontiac Fiero.

Après avoir retiré sa carrosserie en fibre de verre, Kyle a dépouillé le Wrangler de son capot, de son pare-brise et d’une partie de sa structure. Coup de chance : les empattements étaient suffisamment proches pour permettre ce mariage contre nature. À l’avant, la calandre verticale et les phares rectangulaires du Jeep semblent désormais jaillir de la silhouette dessinée façon Marcello Gandini, tandis qu’un pare-buffle tubulaire complète cet attentat esthétique.

Il fusionne une Lamborghini et une Jeep puis nomme sa voiture Jeeporghini

Un bloc Jeep

Perchée sur des ponts rigides et d’énormes pneus tout-terrain, la fausse Countach abandonne évidemment son moteur central pour la mécanique à quatre roues motrices du Wrangler. Une peinture beige soulignée de traits réalisés à la main façon bande dessinée accentue encore son allure improbable.

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