Il fusionne une Lamborghini et une Jeep puis nomme sa voiture Jeeporghini
Quand une réplique de Lamborghini Countach rencontre un Jeep Wrangler, le résultat défie à peu près toutes les conventions automobiles. Ce drôle de croisement réalisé outre-Atlantique transforme l'engin tout-terrain en sorte de supercar perchée aussi absurde que fascinante.
Il existe des préparations que personne n’a réclamées, mais qui deviennent soudain indispensables une fois découvertes. Le « Jeeporghini » appartient à cette catégorie : une réplique de Lamborghini Countach installée sur le châssis d’un Jeep Wrangler YJ de 1995. L’engin est l’œuvre de Kyle -un préparateur basé en Caroline du Nord- qui a récupéré une imitation de la sportive italienne construite comme souvent sur une Pontiac Fiero.
Après avoir retiré sa carrosserie en fibre de verre, Kyle a dépouillé le Wrangler de son capot, de son pare-brise et d’une partie de sa structure. Coup de chance : les empattements étaient suffisamment proches pour permettre ce mariage contre nature. À l’avant, la calandre verticale et les phares rectangulaires du Jeep semblent désormais jaillir de la silhouette dessinée façon Marcello Gandini, tandis qu’un pare-buffle tubulaire complète cet attentat esthétique.
Un bloc Jeep
Perchée sur des ponts rigides et d’énormes pneus tout-terrain, la fausse Countach abandonne évidemment son moteur central pour la mécanique à quatre roues motrices du Wrangler. Une peinture beige soulignée de traits réalisés à la main façon bande dessinée accentue encore son allure improbable.
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