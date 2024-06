Le Jeep Wrangler V8 existe encore (mais pas chez nous, évidemment)

Chez nous, le Jeep Wrangler n’existe plus qu’en version hybride rechargeable 4XE, au prix de 81 700€. Uniquement disponible avec le châssis long, cette variante n’existe pas en châssis court car ce dernier est trop étroit pour y loger les batteries de son moteur électrique. Tous les autres Wrangler, dont le modèle à trois portes, ont donc quitté le catalogue en raison d’émissions de CO2 devenues trop problématiques en Europe pour le constructeur (surtout en France avec notre malus écologique).

Mais aux Etats-Unis, le Wrangler existe toujours avec son gros V8 Hemi de 6,4 litres en version haut de gamme. Il devait s’en aller l’année dernière, avec une ultime série spéciale « Rubicon 392 Final Edition » construite à seulement 3 700 exemplaires. Mais face à la demande, Jeep a finalement décidé de garder ce moteur dans la gamme du 4x4.

Un V8 qui glougloute

On ne sait pas combien d’exemplaires Jeep prévoit de vendre pour cette version V8, mais le moteur conservera probablement ses 470 chevaux. Ce bloc lui permet d’abattre le 0 à 60 mph (miles par heure) en 4,5 secondes, même si les performances en ligne droite ne sont évidemment pas l’objectif principal de ce tout-terrain connu pour ses aptitudes hors route spéciales. La série spéciale Rubicon 392 Final Edition coûtait 101 890 dollars tout de même et on ne connaît pas encore le prix du « nouveau » Wrangler 392.