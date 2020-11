Le Jeep Wrangler adopte le moteur V8

Contrairement à ce que l'on aurait pu imaginer, de toute son histoire, le Jeep Wrangler n'a jamais eu droit au V8 de série. En France, le modèle est disponible avec deux moteurs quatre cylindres (essence et diesel), mais les Américains ont droit au V6 3.6. Mais pas plus... jusqu'à aujourd'hui.

Le concept de Wrangler "392" a bien donné lieu à un modèle de série, doté du V8 Chrysler 6.4 atmosphérique revendiquant 470 ch et 640 Nm de couple. La marque américaine avance un 0 à 100 en 4,5 secondes, mais là ne sera pas l'intérêt d'un véhicule surtout acheté pour ses capacités en tout-terrain. Une autre première : le Wrangler hérite d'une boîte de vitesses automatiques à huit rapports avec... palettes au volant. Décidément, ce Wrangler Rubicon 392 s'adresse à une drôle de clientèle. L'échappement est également spécifique avec des valves qui s'ouvrent automatiquement.

Avec un V8 à l'avant, il a fallu revoir tous les renforts de la caisse. Le châssis échelle est donc spécifique avec un berceau moteur adapté et des suspensions (toujours signées Fox) qui devront composer avec le poids supplémentaire et surtout les chevaux en plus. La hauteur de caisse a été retravaillée pour améliorer les angles d'attaque et de fuite déjà très favorables sur le Wrangler, qui repose ici sur des jantes 17 pouces avec pneus de 33 pouces de série.

Sans "snorkel", le Wrangler Rubicon 392 peut tout de même rouler dans des passages d'eau jusqu'à 83 cm de hauteur. Un conduit d'admission d'air spécifique avec séparation de l'eau permet de se passer du tuba selon Jeep. La transmission intégrale, quant à elle, propose toujours de nombreux modes, dont une gamme courte, un 4WD automatique et d'autres modes spécifiques.

Ne rêvez pas trop en revanche, il y a peu de chance que ce Wrangler voit le jour en France. Aux Etats-Unis, son prix n'est pas encore connu, mais la production de la première année devrait être très vite écoulée, qu'importe le tarif client.