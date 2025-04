L'étrange futur SUV électrique de Honda joue les stars de Formule 1

Les deux nouveautés les plus intrigantes du dernier CES de Las Vegas se trouvaient sur le stand de Honda : deux « show-cars » de véhicules électriques aux silhouettes particulièrement audacieuses, une berline aux faux airs de Lamborghini Gallardo et un SUV compact aux proportions à peine moins déroutantes.

A l’occasion du « Red Bull Show Run Powered by Honda » organisé à Tokyo en préambule du Grand Prix du Japon de ce week-end, le constructeur japonais a tenu à donner des nouvelles de son prochain SUV compact. Le 0 SUV (c’est son nom provisoire y est apparu sous la forme d’un prototype de développement, arborant un camouflage aux couleurs chatoyantes. Et pour l’occasion, il était conduit par les deux pilotes de l’écurie Red Bull de Formule 1 : le quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen, mais aussi son nouveau coéquipier Yuki Tsunoda qui remplace Liam Lawson au pied levé (ce dernier récupérant son baquet chez Racing Bulls).

La forme ne change pas

Comme on peut le voir dans les images publiées par Honda, le 0 SUV ne change rien de la silhouette du véhicule découvert à Las Vegas au tout début de l’année 2025. On note seulement des jantes différentes et des optiques avant modifiées, qui sont très probablement provisoires.

Pour rappel, il repose sur une toute nouvelle plateforme entièrement dédiée aux voitures électriques mise au point par Honda en interne, avec un système d’exploitation maison et une architecture à 400 volts (qui doit passer à 800 volts d’ici la fin de la décennie).

Rendez-vous en 2026 pour le modèle de série

Le 0 SUV et la 0 Sedan doivent arriver, sous leur forme définitive, en 2026. Le premier se positionnera sur le segment des SUV compacts (Peugeot E-3008, Renault Scénic E-Tech, Volkswagen ID.4…) et la seconde sur celui des routières un peu haut de gamme (Volkswagen ID.7, Volvo ES90…).