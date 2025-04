Stellantis n'arrive pas à produire suffisamment d'hybrides en remplacement des voitures électriques

Comme d’autres groupes automobiles, Stellantis avait misé ces dernières années sur une stratégie très poussée sur les voitures électriques. La formation italo-franco-américaine prévoyait que la plupart de ses marques deviennent exclusivement électriques d’ici la fin de la décennie et tablait sur une augmentation sensible des ventes de ces modèles.

Vous le savez, la hausse de ces ventes de voitures électriques n’a pas été si importante que prévu et depuis l’année dernière, beaucoup de constructeurs automobiles ont dû changer leurs plans pour s’adapter à ces conditions de marché. Stellantis en fait partie et peut heureusement s’appuyer sur ses plateformes « multi-énergie », le groupe présidé par Carlos Tavares jusqu’à l’année dernière ne possédant pas d’architectures réservées exclusivement à la technologie électrique contrairement à la plupart de ses concurrents.

Pas le temps de s’adapter

Mais justement, le groupe peine tout de même à s’adapter à cette évolution imprévue du marché automobile où les clients achètent plus de véhicules hybrides et moins de modèles électriques qu’espérés.

Pas à cause de sa stratégie de plateformes, mais plutôt en raison de l’adaptation trop rapide demandée aux sous-traitants et autres fournisseurs de pièces. « On a produit 20 000 voitures de moins que prévu sur le premier trimestre 2025 car on n’avait pas assez de pièces hybrides et de pneus nécessaires », explique le patron de Stellantis Europe Jean-Philippe Imparato aux journalistes de Bloomberg.

Hybrides légers et hybrides rechargeables

Rappelons qu’en Europe, le groupe Stellantis compte sur deux types d’hybridation : un système léger à 48 volts installé sur la plupart de ses modèles citadins, compacts et familiaux, mais aussi un système rechargeable monté sur ses véhicules compacts et familiaux. Il ne possède en revanche pas de mécanique « full hybride ».

« Les électriques n’ont pas marché alors on a mis le paquet sur les hybrides. Mais en seulement deux mois, nos fournisseurs n’ont pas eu le temps de s’adapter », précise Jean-Philippe Imparato.