Le Jeep Cherokee est un élément important dans la gamme du constructeur américain. La dernière génération date de 2014 avec un arrêt de la production en 2023. Pour Jeep il s’agit de remettre ce véhicule sur le devant de la scène, mais peut-être également de changer son nom. En effet le nom de Cherokee a été sujet à controverse, puisque la nation Cherokee a demandé en 2021 à Jeep d’arrêter d’utiliser leur nom pour ses véhicules.

S’il n’est pas sûr que le nom Cherokee soit encore utilisé, le nouveau Cherokee (appelons-le pour l’instant comme cela) devrait être présenté vers la fin de l’année pour une commercialisation en 2026. Il prendra place dans la gamme Jeep entre le nouveau Jeep Compass qui arrive bientôt et le Grand Cherokee. Il devrait être plus proche en taille de ce dernier et devrait être doté d’une belle habitabilité.

Au moins un moteur thermique au lancement

Comme nous vous l’avons annoncé il y a quelques semaines, même si Jeep va mettre l’accent sur les motorisations 100 % électriques pour ses futurs modèles, le nouveau Jeep Cherokee existera toujours avec, au moins, une motorisation thermique hybride. On voit d’ailleurs sur le prototype photographié que le silencieux et la sortie d’échappement sont bien visibles. Cette motorisation devrait être disponible au lancement en 2026 avant l’arrivée d’une motorisation 100 % électrique.

Du Wagoneer S dans le futur Cherokee

Le nouveau Jeep Cherokee utilise la plateforme STLA Large de Stellantis, une base technique qui équipe déjà le nouveau Jeep Wagoneer S, exclusivement électrique celui-ci. Le Cherokee quant à lui, avec cette nouvelle plateforme conservera sans aucun doute ses bonnes capacités en tout terrain comme tous les Cherokee qui l’ont précédé. Du Jeep Wagoneer S, le Cherokee ne récupère pas que le châssis puisque toute la partie située entre les montants A et C (montants, portes, vitres) du véhicule est identique à celle du Wagoneer S, y compris les bas de caisse mais sans doute mieux protégés pour le passage sur la terre. Enfin, ce modèle aura aussi une garde au sol plus importante celle du Wagoneer S.